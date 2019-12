Persones amb discapacitat física lamenten que les noves tarifes de transport excloguin acompanyants

El moviment associatiu de persones amb discapacitat física Ecom critica que les noves tarifes integrades del transport públic de Catalunya segueixen sense incloure tarifes socials per a les persones amb discapacitat que compti amb un passi d'acompanyant gratuït per a qui tingui reconeguda la necessitat d'una tercera persona, ja que tot i que sí que el tenen la targeta rosa i la T-4, només poden usar-se en 24 municipis de 296.





Ecom explica que fa anys que demana tarifes integrades per a persones amb discapacitat, equiparables a les que hi ha per altres col·lectius com les famílies nombroses o monoparentals.





Tarifes "que tinguin en compte el greuge comparatiu de cost de vida" dels discapacitats, d'entre 17.700 i 41.200 euros anuals.





Perceben a les administracions "una clara manca de voluntat política d'atendre aquest greuge del col·lectiu i de garantir la igualtat d'oportunitats de les persones amb discapacitat en l'accés al transport públic", davant la seva falta de resposta.





Ecom recorda que "el transport públic accessible i assequible és un element fonamental per a promoure veritables polítiques de mobilitat sostenible a tot Catalunya. En el cas de les persones amb discapacitat, poder comptar amb un transport públic accessible i assequible és vital per a poder exercir el seu dret en la mobilitat en igualtat d'oportunitats, garantir la seva inclusió social a la comunitat com un agent actiu i promoure al seu desenvolupament personal en tots els àmbits de la vida (amb un impacte directe a, entre d'altres, la seva inclusió laboral)".





SENSE COMPROMÍS POLÍTIC





ECOM denuncia que hi ha una manca de compromís polític i tècnic de les administracions competents (entre elles, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i l'Autoritat Metropolitana de Transport (ATM) a l'hora d'impulsar una tarifació social integrada per persones amb discapacitat del transport públic a Catalunya.





Considera a més que és així perquè fa més de 4 anys que està exposant reiteradament -i per diferents vies- aquesta demanda a les diferents administracions competents en aquesta matèria i no està rebent una resposta clara, sinó respostes canviants en el temps sense concretar cap solució ni pla d'acció específic.





"En les converses mantingudes al llarg del temps, s'ha passat d'emplaçar a ECOM a esperar la posada en marxa de la T-Mobilitat, a participar en un monogràfic d'accessibilitat específic del tema -que no va convocar- (decembre 2016) , a realitzar un estudi sobre l'impacte econòmic de la posada en marxa d'aquesta mesura i esperar els resultats (octubre de 2017), a treballar-des del Pla Director de Mobilitat (2018) ... a, finalment, anunciar a l'últim Consell català de la Mobilitat, celebrat dimarts passat, que aquesta tarifació del transport públic no és competència seva finançar-la ", lamenten.





"Aquesta variabilitat en la resposta de les administracions competents, ECOM la interpreta com una evasiva continuada i una manca de voluntat política per donar resposta al greuge que pateix el col·lectiu en la utilització del transport públic en igualtat d'oportunitats".





ECOM anuncia que farà servir tots els mecanismes legals, polítics i civils per eradicar aquesta discriminació i aconseguir que la tarifació social integrada del transport públic per a persones amb discapacitat (amb passi d'acompanyant) sigui una realitat a tot el territori català.