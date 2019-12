L'Autoritat del Transport Metropolità rectifica i crea ara una T-Familiar amb 8 viatges a 10 euros

El president de l'Autoritat de l'Transport Metropolità (ATM) i conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha anunciat per sorpresa la creació de la T-Familiar, un títol multipersonal amb vuit viatges a 10 euros, i que s'expedirà a partir de l' 1 març del 2020.









Ho han anunciat després del Consell d'Administració de l'ATM que aquest dijous ha aprovat els títols i les tarifes de transport públic per al 2020, i ha dit que aquest nou títol tindrà 30 dies de validesa i que "ha pensat per a unitats familiars de quatre membres".





El preu de la nova T-Familiar serà de 10 euros en la primera zona, de 19 en la segona, 27 en la tercera, 35 en la quarta i 40 en la cinquena i 42 en la sisena: "Aquest servei el poden usar famílies que baixen ocasionalment a Barcelona. Si és una família amb més de dos fills ja tenen els avantatges de família nombrosa".





També ha anunciat que els costos d'expedició de la T-16 passaran de 35 euros a ser gratuïts, per la qual cosa serà un títol "totalment a preu zero" per a fomentar l'ús del transport públic entre nens i adolescents, encara que, en cas de pèrdua, la gestió sí que costarà 35 euros.





Així mateix, ha dit que la T-10 es podrà usar fins al 29 de febrer amb un ús multipersonal, una característica que no tindrà la nova T-Casual que la substitueix, i que tindrà deu viatges però que serà unipersonal.





Després de presentar les noves tarifes per a 2020 el passat 4 de desembre, Calvet ha afirmat que han mantingut converses des del ATM amb membres del Consell d'Administració del AMB i de la Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU).





"Hem introduït ajustos en el model proposat per a poder adaptar algunes inquietuds que podrien comportar que es desincentivi el transport públic, i s'ha volgut corregir", i ha defensat que el nou model tarifari premia l'ús habitual del transport públic.





PACK BERGUEDÀ I RIPOLLÈS





Finalment, Calvet ha explicat que s'ha decidit "congelar" els 'packs' de transport de les comarques del Berguedà i del Ripollès i mantenir els preus de l'any 2019, després que alguns ajuntaments es queixessin de l'increment de preus que suposaven les noves tarifes.





A la reunió també han assistit la tinenta d'alcalde de Mobilitat de Barcelona, Janet Sanz, i el vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat del Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), Antoni Poveda.