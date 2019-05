​Les queixes reiterades sobre els títols de transport públic

El transport públic és un servei essencial per a la ciutadania, que en fa ús diàriament. Va haver-hi més de 500 milions de viatges durant l’any 2018, entre autobús i metro. La T-Mobilitat, concebuda com la base d’un nou sistema d’ús del transport públic, havia de substituir de manera gradual la diversitat de títols de transport amb una nova targeta unipersonal. Entre altres avantatges, permetria calcular el preu del transport públic de manera personalitzada, és a dir, cada usuari pagaria en funció de les seves rutines de transport, dels quilòmetres recorreguts i de la freqüència amb què fes servir el transport públic.













S’havia previst que a la tardor del 2017 es faria una prova pilot a l'L9 del metro de Barcelona, que un any després hauria començat la implantació al conjunt de l'ATM de Barcelona, i finalment, a la tardor de 2019 s'iniciaria el desplegament a tot el país. Posteriorment van anunciar que les proves es realitzarien a finals de l’any 2018 però un nou endarreriment preveu que caldrà esperar fins l’any 2021.





Més enllà del canvi de model tarifari, aquest fet té transcendència perquè significa mantenir les circumstàncies que motiven queixes sobre les condicions d’ús dels títols de transport. La impossibilitat d’obtenir duplicats, o recuperar l’import corresponent als títols de transport d’ús personal en cas de pèrdua o sostracció és una constant en les queixes rebudes per la Sindicatura de Greuges de Barcelona. Cal tenir en compte que abonaments trimestrals com la T-Jove o la T-Trimestre superen, i amb escreix, els 100 € d’import. Cal dir que aquesta problemàtica fa temps que és objecte de recomanacions de la Sindicatura a l’Autoritat del Transport Metropolità.





Les diferents informacions rebudes per l’ATM fan menció al fet que els canvis que hauria d’introduir la T-Mobilitat donaran resposta a aquestes problemàtiques, ja que la nova targeta de recàrrega en suport plàstic i d’ús personal, incorporaria un xip que hauria de permetre la seva anullació o el control del saldo existent. També dificultaria la manipulació i falsificació del títol.





Però els reiterats endarreriments en la introducció de la T-Mobilitat impliquen seguir sense possibilitat de respostes o alternatives vàlides a les problemàtiques exposades, fet que no hauria de repercutir negativament en els usuaris del transport públic. Per aquest motiu, es reitera de nou a l’administració que cerqui mesures provisionals de resposta.





Un altre tema és el de la T-16. Després de diverses queixes de la ciutadania relacionades amb la T-16, hem investigat l’ús d’aquesta tipologia de bitllet i ha detectat un greuge: la T-16 té vigència fins al 31 de desembre de l’any en què el titular compleix 16 anys. Aquest fet genera diferències entre aquell jovent nascut a desembre i aquell nascut a gener, que podrà disposar quasi un any més de l’ús de la T-16.





Per evitar el greuge amb motiu de la data de naixement entre els/les joves nascuts/des a principis o a finals de any, he recomanat la modificació del reglament de la T-16 per tal de donar cobertura de manera igualitària a tots els beneficiaris fins al dia del compliment dels 17 anys. D’aquesta manera, tot el jovent podrà posseir la T-16 durant el mateix temps, sense cap diferenciació. Aquest greuge ja es produïa abans de la darrera modificació o ampliació, amb l’antiga T-12, que finalment va convertir-se en T-16, i en què ja s’aplicava el mateix criteri basat en la data de naixement.





També rebem queixes de ciutadans que manifesten la disconformitat amb el pagament del cost de gestió de 35 € corresponent a la renovació de l’abonament T-16 del fill o filla després d’un robatori. També remarquen la impossibilitat de disposar d’un títol provisional per cobrir el període d’aproximadament un mes fins a l’obtenció de la nova T-16, fet que comporta haver d’assumir el cost del transport durant aquest període. Cal que l’ATM articuli algun procediment que permeti assegurar la gratuïtat de l’ús del transport públic a tots els nens i nenes en el decurs de la renovació del títol de transport.