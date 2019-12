Algunes malalties laborals costen a el sistema públic fins a 15.000 euros per pacient

Investigadors de Barcelona han detectat que l'assistència sanitària a pacients de malalties professionals no reconegudes per la Seguretat Social és d'uns 5.500 euros de mitjana per pacient, que ascendeixen a 15.000 en els casos de càncer, després d'estudiar-a l'Hospital de la Mar, un càlcul fet "per primera vegada a Espanya".





L'estudi, publicat a 'Arxius de prevenció de riscos laborals', ha anat a càrrec d'experts del Centre d'Investigació en Salut Laboral (Cisal) de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), l'Institut Hospital de la Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM) i el Servei de Salut Laboral de l'hospital.









El coordinador del treball, Fernando Benavides, ha dit que la despesa per aquestes malalties a l'hospital s'aproxima als 5 milions d'euros a l'any, "si els resultats de l'estudi es confirmen en investigacions futures, i segons un estudi previ que estimava que les malalties professionals representarien el 3% dels contactes amb els hospitals d'aguts de Catalunya".





"Aquesta atenció hauria d'haver estat finançada per la Seguretat Social a través de les Mútues col·laboradores, en lloc de per part del Sistema Nacional de Salut", ha defensat Benavides.





"Hem estudiat el cost per al Servei Nacional de Salut (SNS) calculat pel que fa al pacient, utilitzant una informació altament precisa i completa de sistema de comptabilitat de costos del nostre hospital", ha explicat la primera autora de l'estudi, Consol Serra.





CÀRREGA CONSIDERABLE PER AL SNS





Van identificar un total de 524 assistències corresponents a 33 pacients analitzats, i els ingressos hospitalaris i les visites ambulatòries van ser els components principals dels costos assistencials.





Les malalties professionals tenen "un gran sub-registre" en el reconeixement oficial a Espanya, que estimen del 70%, el que limita l'estudi de la seva incidència, manca de compensació econòmica per als treballadors afectats, pèrdua d'oportunitats per a la prevenció, i una càrrega considerable per al SNS en termes d'atenció sanitària i costos associats que haurien de ser assumits pel sistema de Seguretat Social (INSS).





Serra, cap de Servei de la Salut Laboral de l'Hospital de la Mar, ha conclòs que els resultats "haurien d'estimular el reconeixement de les malalties professionals i millor coordinació entre el SNS i el sistema de Seguretat Social respecte als costos assistencials d'aquestes malalties".