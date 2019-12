El PDeCAT acorda "transitar" cap a JxCat amb Puigdemont com a líder

El president del PDeCAT, David Bonvehí, ha anunciat que han acordat "transitar" cap a JxCat amb la intenció d'evolucionar cap a una sola estructura, cosa que no implicaria forçosament la dissolució de la formació, sota el lideratge de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont.









En roda de premsa al costat dels membres de la direcció del PdeCAT, ha explicat que portaran aquesta proposta a el si de el Consell Nacional que celebren aquest dissabte a Barcelona, on es debatrà l'encaix de el partit en l'espai polític de JxCat, en què també està la Crida Nacional per la República.





Segons Bonvehí, el partit aspira a ser una peça clau en JxCat, pel que han acordat transitar cap a aquest espai polític entès "com un projecte ampli", i es reafirmen en l'objectiu d'aconseguir la independència de Catalunya i governar en les màximes institucions per aconseguir progrés social i econòmic.





"JxCat no pot ser possible sense el PDeCAT. No podem descartar cap fórmula", ha destacat Bonvehí, sense aclarir si l'aposta de el partit passa perquè JxCat i la Crida assumeixin les estructures de la formació per evolucionar cap a una sola estructura.





"No som l'únic actor polític, però també tenim clar que JxCat només serà possible si el PDeCAT el abandera i es posa a el front i és part del nucli i del futur", ha afegit el president de el partit, que vol solucionar el més aviat possible l'encaix de tot l'espai, deixant clar que no depèn només d'ells.





En preguntar-li si contemplen la dissolució de el partit, ha advertit que si aposten per un projecte més ampli no es poden dissoldre, tot i apuntar que "no poden descartar cap fórmula", i creu que els associats tampoc volen una escissió.