De Quinto va ingressar 5,6 milions el 2018 però només va pagar a Espanya 12.125 euros en impostos

El diputat de Ciutadans i exvicepresident mundial de Coca-Cola, Marcos de Quinto, va ingressar l'any passat més de 5,6 milions d'euros, però únicament va pagar 12.125 euros en impostos a Espanya per no ser resident fiscal.









Segons informa en la seva declaració de béns i rendes registrada al Congrés, De Quinto va tributar per rendes immobiliàries per habitatges en propietat a la seva disposició i no arrendades (4.125,19 euros) i per dividends d'accions d'entitats espanyoles, als quals se li va aplicar una retenció com no resident al 19%, i pels que va pagar 8.008,47 euros.





En la declaració de béns que va presentar després d'obtenir escó en les eleccions de el 28 d'abril -que no es va publicar fins al mes de juny per la seva demora en registrar-la- el número dos de Ciutadans per Madrid assegurava haver pagat el 2017 un total de 2.900. 226,34 euros "als països d'origen de la renda", una informació global que no inclou en la qual s'ha publicat aquest divendres.





En aquest document, De Quinto especifica que durant 2018 no va ser resident fiscal a Espanya: "Les rendes que he generat ho han estat fora del nostre país i han satisfet els seus impostos allà on es van generar. Concretament, fins a l'agost de 2018 vaig treballar per a The Coca Cola Company (USA), rebent allà meus retribucions ", assenyala.





Els seus ingressos l'any passat van procedir fonamentalment de la seva retribució en Coca-Cola, que entre gener i agost va suposar 5.140.000 d'euros. En dividends va percebre també 353.549,18 euros, un total de 36.685 euros per assessorament, 20.400 euros per conferències impartides, 39.626,36 euros per llogar un apartament a Nova York, 20.426,42 euros per interessos, i 3.600 euros per col·laborar en programes de ràdio.





De Quinto és de llarg el diputat amb més patrimoni de Congrés, amb 48,3 milions d'euros entre dipòsits, accions, participacions i plans de pensions i uns ingressos en l'últim any de 5,6 milions. El diputat 'taronja' reparteix el seu patrimoni en drets de cobrament de Coca-Cola per 23,8 Milions, 12,6 milions en accions, 8,6 milions en plans de pensions i altres 3,3 milions en els seus comptes i dipòsits.