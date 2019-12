Iceta, ratificat com a líder del PSC, es compromet a "recosir" Catalunya des de la Generalitat

El PSC ha ratificat en el seu 14 Congrés d'aquest dissabte Miquel Iceta com a primer secretari de el partit, després d'una votació en el plenari dels 1.069 delegats que no han emès cap votació en contra ni cap abstenció.





Iceta ha començat el nou mandat al capdavant del partit amb un discurs que ha pivotat sobre dues idees: "recosir el país" i fer-ho des de la Presidència de la Generalitat, si aconsegueix guanyar les eleccions catalanes; un objectiu que els socialistes veuen a l'abast.









Iceta s'ha compromès a "construir un edifici on càpiguen tots, recompondre la fractura, recosir el país i proporcionar-li un Govern que governi per a les persones concretes".





Ha dit sentir-se "amb la força, l'experiència i amb la il·lusió de portar de nou el PSC a ser la primera força de Catalunya" i ha definit els socialistes com els representants de l'espai catalanista no independentista, de centre, i centre esquerra sense renunciar a influir a Espanya i Catalunya.





"El meu somni és que els socialistes podem ser útils a les persones actuant des de les administracions locals, la Generalitat, el Govern i la Comissió Europea", ha expressat el líder socialista.





Ha afirmat desitjar que més aviat que tard es culmini el procés d'investidura de Pedro Sánchez com a president del Govern, i ha avançat que els socialistes catalans tindran un seient en la taula del Consell de Ministres.





INDEPENDENTISME





Ha ironitzat que "quan els més radicals deixin de cremar carreteres, animats per Quim Torra", els socialistes continuaran sent aquí, defensant les persones que no tenen els qui els defensin dels poderosos.





Ha lamentat que els governs d'Artur Mas, Carles Puigdemont i el de Torra deixen com a herència un país "dividit i enfrontat, sense un govern que es preocupi de gestionar amb solvència" els problemes dels catalans.









Iceta ha estat l'únic candidat que ha presentat candidatura, de manera que repetirà en el càrrec i se situarà a el front de el partit durant els propers tres anys, després de la ratificació en un Congrés en què ha participat la vicepresidenta de Govern en funcions Carmen Calvo .





Iceta va presentar l'informe de gestió dels últims tres anys, que va ser avalat per unanimitat el divendres, es va mostrar satisfet pel treball realitzat per l'Executiva socialista i va reivindicar la fortalesa de el partit després d'haver-se recuperat en els últims anys: "Aquesta Comissió Executiva ha aconseguit crear un clima de confiança, de lleialtat, de correspondència estreta entre els anhels, els desitjos i la realitat".