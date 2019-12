El PSC inclou la immersió lingüística i manté que Catalunya és una nació

La Comissió Unitat en la Diversitat i bon Govern del Congrés el PSC ha acordat aquest dissabte incloure en el document polític de el partit que aborda el pacte lingüístic el concepte de 'immersió lingüística' que no recollia el text original i proposa renovar-lo després de 40 anys per flexibilitzar-en base a les necessitats de cada centre.









Després d'una votació de les esmenes presentades en dues comissions en què s'abordava aquest assumpte, s'ha acordat incloure el català com a llegua vehicular, però també proposen "vehicular altres coneixements" amb altres llengües i subratllen la inclusió de l'anglès i el reconeixement de l'aranès.





La proposta lingüística socialista, que també insisteix que la llei estatal de llengües ha de reconèixer el plurilingüisme de l'Estat, s'ha aprovat en la comissions sense vots en contra, expliquen fonts socialistes, que afegeixen que ara s'estan recollint signatures per a crear una resolució concreta sobre llengua que es dugui a el plenari de diumenge i es voti.





"És un dels temes que més expectació ha aixecat en els mitjans i en la societat", han expressat les mateixes fonts com a motiu pel qual han decidit redactar aquesta resolució i portar-la plenari.





En el document marc inicial proposat per la direcció, els socialistes donaven suport a la flexibilització de la immersió lingüística -encara que el concepte no hi era- i lamentaven que el procés independentista havia "trencat el pacte fundacional de la Catalunya democràtica", per la qual es comprometien a contribuir a la cohesió de la unitat civil de la societat catalana a partir de la renovació dels consensos trencats en els últims anys.





Algunes de les esmenes presentades feien èmfasi que no es feia referència a la instrumentalització de la llengua per part de "sectors de l'espanyolisme bel·ligerant que han convertit la llengua a l'escola en element fonamental de confrontació política", com resava per exemple l'esmena presentada per l'agrupació de Castellar de Vallès (Barcelona).





LA NACIÓ CATALANA





La Comissió ha acordat incloure en la ponència marc que ha de dibuixar el full de ruta socialista en els pròxims tres anys mantenir que Catalunya és una nació i afegir que Espanya és "una nació de nacions", han explicat fonts socialistes.





La direcció de el PSC havia platejat en el document original reconèixer Catalunya com a nació -una cosa que sempre ha defensat el partit- i Espanya com un Estat plurinacional, i defensava la necessitat de reformar la Constitució com "el camí per recompondre consensos trencats".





Després del debat d'aquest dissabte, en què s'han abordat les esmenes presentades per les agrupacions de el partit, el text continua igual, és a dir es manté que Catalunya és una nació, però s'afegeix que Espanya és una "nació de nacions i un estat plurinacional " (en el document inicial ja apareixia 'estat plurinacional' però no 'nació de nacions').





Les mateixes fonts concreten que aquest punt no ha rebut vots en contra, i que, en resum, la ponència en tots els punts -també el que aborda la immersió lingüística- s'ha mantingut amb el mateix contingut que el text original, però que "s'han afegit coses".





Consideren que aquests debats han suposat l'oportunitat d'explicar als 1.069 delegats el document i, un cop explicat, ha rebut les aportacions de la militància i ha tingut "bona acollida".