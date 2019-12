Barcelona convoca 260 places de Guàrdia Urbana i demana més mossos a la ciutat

L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat la convocatòria de 260 places de Guàrdia Urbana el 2020 per complir l'objectiu d'arribar als 1.000 agents nous el 2023, a més de 340 places d'ocupació pública per a reforçar serveis com la sanitat i l'educació.









En roda de premsa aquest dissabte, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha declarat que amb aquest acord "es comença a fer realitat el compromís" del govern municipal d'augmentar el nombre d'agents, a més de cobrir les baixes per jubilació que es donin en aquest període.





Ha remarcat la importància d'aconseguir la paritat en el cos, i per això ha celebrat que, de les 205 persones que actualment s'estan formant, 62 siguin dones, el que equival a un 30,24%, xifra superior al 12,23% actual: "Encara no hi ha paritat, però sí que clarament hi ha hagut un canvi de tendència", ha dit.





"Volem fer èmfasi en això durant la nova convocatòria", ha assegurat, i per això el consistori impulsarà una campanya de comunicació per promoure la inscripció de dones en el procés d'oposicions.





Ha reclamat que les altres administracions s'impliquin: "Necessitem un canvi de marc estatal que permeti que sigui més fàcil fer aquesta oferta pública, però també necessitem que la Generalitat ampliï la dotació de Mossos d'Esquadra a la nostra ciutat".





El primer tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, també ha lloat que l'Ajuntament hagi complert el seu compromís amb aquest anunci, i ha assegurat que aquest increment permetrà aconseguir un increment net de la Guàrdia Urbana "per primera vegada en gairebé una dècada".





Les noves places públiques serviran per aconseguir la "estabilitat de la plantilla municipal", i ha destacat que aquesta oferta s'ha aconseguit amb el suport dels principals sindicats.





El tinent d'alcalde de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle, ha agraït al Govern municipal aquesta fita, i ha dit que "les polítiques de seguretat són polítiques socials per sobre de tot".





Batlle també ha recalcat la importància de la proximitat i la prevenció: "La prevenció salva vides, millora la vida dels nostres conciutadans", i ha declarat que volen consolidar la policia de barri.





Ha indicat que la major presència de dones permetrà "incorporar la perspectiva de gènere en el servei", el que significarà un millor servei per a tothom.