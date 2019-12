Les ONG rebutgen els textos plantejats en la cimera climàtica

Representants de les ONG Greenpeace, Power Shift Àfrica, ActionAid International, CIEL i UCS han qualificat d'"inacceptables" els últims textos plantejats aquest dissabte al matí per la presidència xilena de la Cimera de Clima (COP25) per avançar en les negociacions.













"Si hi hagués un moment en la història en què hagués de dir: governs, foteu-vos (goberments, fuck up), seria avui aquí a Madrid: governs, foteu-vos. La gent del món ha d'aixecar-se i salvar el planeta", ha resumit Mohamed Adow, de Power Shift Àfrica, en una roda de premsa conjunta per avaluar les actuals propostes en la negociació.





Adow ha qualificat els textos de "desastrosos", "extremadament decebedors" i una "traïció" a el futur i la gent a tot el món. Segons la seva opinió, els negociadors estan amenaçant una "via essencial" de l'Acord de París, que era la seva extensió en el temps per augmentar l'ambició. "Ens han donat un 'copy paste' del que es va acordar fa quatre anys ", ha lamentat.





Per la seva banda, Jennifer Morgan, Greenpeace International, ha insistit que els textos són "inacceptables" per a la gent que està patint a tot el món el canvi climàtic i ha criticat el treball de la Presidència xilena. Segons la seva opinió, el seu treball era protegir la integritat de l'Acord de París. "I no. El text escolta els contaminants i no la gent", ha dit en relació a països com Brasil, Japó o els Estats Units.





Els responsables de les diferents organitzacions han advertit que mai havien vist tanta desconnexió entre el que la ciència diu i la demanda la societat i el que plantegen els negociadors climàtics i adverteixen que fracassar en les seves decisions és inacceptable quan "el planeta està en flames".





De la mateixa manera, han criticat l'actitud dels Estats Units, la Unió Europea, Austràlia i el Canadà per bloquejar l'ambició i el finançament als països en desenvolupament i han demanat en concret a el comissari europeu de Clima, Hans Timmermans, que mostri el seu lideratge i eviti un mal acord sobre els mercats globals de carboni. Finalment, han demanat els països que rebutgin qualsevol acord que no reconegui respecte i defensa als drets humans bàsics.