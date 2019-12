Arrimadas prepara la resurrecció de Cs amb més polítiques centristes i sense vetos a l'esquerra

Inés Arrimadas prepara una nova imatge de Ciutadans després de la marxa d'Albert Rivera i les dimissions de dirigents de la formació taronja.









La desfeta electoral de el 10 de novembre es va personificar en la figura de Rivera i ara Arrimadas pretén liderar un retorn a l'activitat política, més allunyat del PP i, per descomptat, de Vox.





Encara no s'ha oficilizado la candidatura d'Arrimadas, però segons les previsions és ella qui capitanejarà Cs en hores baixes amb l'objectiu de reflotar-lo.





Entre les seves estratègies, figura deixar de vetar l'esquerra i, en concret, el PSOE, així com aconseguir un gran acord constitucionalista.





Es tracta de tornar als orígens de Ciutadans, entre vermells i blaus, diferenciant-se de tots dos però mantenint punts d'entesa.





De fet, aquest intent de centrisme ja el va portar a terme Rivera, però a pocs dies de les eleccions generals, quan va demanar una reunió amb Pedro Sánchez per pactar reformes econòmiques i allunyar-se d'Unides Podem. Però 36 hores abans dels comicis no van ser suficients.





L'acostament de Cs a Vox amb Rivera al comandament de la formació taronja va motivar sortides de dirigents com Toni Roldán i Manuel Valls. Per això, Arrimadas no vol tornar a cometre els mateixos errors i pretén allunyar-se dels de Santiago Abascal, tot i aquests els van donar suport en els governs de Múrcia, Madrid i Andalusia.





L'objectiu d'enfortir la unitat d'Espanya no minva la decisió de Cs a separar-se en altres temes de la ultradreta. És el cas de la reprovació de Javier Ortega Smith (Vox) a Madrid per humiliar les víctimes de la violència masclista. La líder madrilenya de Cs, Begoña Villacís, li va dir: "La violència masclista és un acte inqüestionable, i no farem un pas enrere".





Arrimadas vol formar una executiva oberta en la qual estiguin també dirigents crítics amb la política de Cs, de manera que l'eurodiputat Luis Garicano podria entrar en aquest nucli dur. Això obriria la porta a altres veus com els dimitits Toni Roldán i Francisco de la Torre. Durant els propers mesos, s'anirà vien la configuració del nou Cs.