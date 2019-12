La Justícia belga reprèn la vista sobre les euroordres de Puigdemont, Comín i Puig

La Justícia belga celebra aquest dilluns una nova vista sobre l'extradició de l'expresident de Catalunya Carles Puigdemont i els exconsellers Lluís Puig i Toni Comín, encara que les parts assumeixen com a escenari més probable que la sessió s'ajorni novament fins a conèixer la sentència que dijous dictarà el Tribunal de Justícia de la UE sobre l'abast de la immunitat com a eurodiputat electe de el líder d'ERC, Oriol Junqueras.









Els tres polítics fugits de la Justícia espanyola estan citats a les 14.00 hores a la Cambra de el Consell de Brussel·les (Tribunal de primera instància) per comparèixer davant del jutge neerlandòfon que examinarà els seus expedients i que és el mateix magistrat que es va encarregar de les primeres ordres europees de detenció i lliurament dictades contra ells el 2017.





El jutge de Tribunal Suprem Pablo Llarena va reactivar l'octubre passat l'ordre europea de detenció i lliurament de Puigdemont pels delictes de sedició i malversació i, setmanes més tard, les que hi ha contra Comín i Puig també per sedició i malversació en el cas de el primer i només per malversació en el cas del segon.





En les seves al·legacions, la Fiscalia de Brussel·les ha avalat que els tres siguin lliurats a Espanya per tots els delictes pels quals són reclamats per les autoritats judicials, encara que ells es neguen a ser extradits i seran els tribunals belgues els que hagin de decidir.





En la seva declaració davant del jutge d'instrucció belga, Puigdemont i Comín van al·legar que els assisteix la immunitat d'eurodiputats per haver guanyat un escó en les eleccions a Parlament europeu de el maig passat, tot i no haver recollit l'acta necessària per ser nomenats eurodiputats.





Però el jutge d'instrucció va consultar amb l'Eurocambra i va concloure que aquest privilegi no els assisteix en aquests moments i va seguir endavant amb el procés per examinar el seu lliurament a Espanya en els tribunals belgues.





La Gran Sala del Tribunal de Luxemburg s'ha de pronunciar dijous sobre l'abast de la immunitat de Junqueras després de ser proclamat eurodiputat electe en els comicis de maig, tot i que a l'igual que Puigdemont i Comín no complís amb el procés de tramitació necessari per acatar l'acta.





Junqueras reclama ser reconegut com a eurodiputat de ple dret i sosté que hauria d'estar cobert per la immunitat europarlamentària des que es van conèixer els resultats de les eleccions, cosa que rebutgen tant les autoritats espanyoles com els serveis jurídics de les institucions de la UE.





No obstant això, l'advocat general del TUE va concloure en un recent dictamen que va haver de reconèixer-se a Junqueras com a eurodiputat ple des de la proclamació dels resultats i, per tant, gaudir d'immunitat, encara que va advertir que a partir de la condemna pel Suprem, la Justícia europea ja no seria competent per pronunciar-se.





Les conclusions de l'advocat general no són vinculants per al TUE, encara que en la majoria dels casos les sentències que dicta el Tribunal de Luxemburg segueixen la línia marcada per aquests dictàmens.