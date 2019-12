Ábalos urgeix ERC a investir Sánchez per abordar el diàleg

El secretari d'Organització de PSOE i ministre de Foment en funcions, José Luís Ábalos, ha apressat aquest diumenge a ERC a tancar un acord per a la investidura de Pedro Sánchez com a president de Govern central i ha advertit que aquesta investidura és el "pas necessari per a abordar el diàleg "que reclamen els republicans.









En el discurs de cloenda del 14 Congrés de PSC, Ábalos ha insistit en la necessitat d'investidura a Sánchez: "Sense això no hi ha res. Obstinar-se a posar condicions sobre el previ és absurd", i ha afegit que ho és perquè considera que la resolució al conflicte no transitarà per un camí curt.





Ha advertit que s'ha obert una oportunitat per als que aposten per solucionar el conflicte per la via del diàleg i ha avisat que, si les negociacions que mantenen les dues formacions no prosperen, "la tesi del diàleg es trencarà, perquè d'alguna manera es demostrarà que no hi ha possibilitat de diàleg".