Aragonès confia que l'acord fiscal pactat amb els comuns recapti 543 milions addicionals

El vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès, ha presentat l'acord fiscal pactat amb els comuns pels pressupostos catalans de 2020. El conseller ha reconegut que aquesta només és una pota dels comptes públics --"és la primera dimensió en l'àmbit dels ingressos previstos per l'any vinent"-- i ha comminat als comuns a seguir negociant per ajustar els números a les necessitats actuals i no a la dels comptes prorrogats des de 2017.





"Hem tancat un acord fiscal entre el Govern de Catalunya i el grup comuns: progressivitat, fiscalitat verda i fiscalitat justa", ha assegurat Aragonès, abans de detallar tots i cada un dels principals canvis incorporats en aquesta proposta fiscal.





El pacte assolit entre Govern i comuns té un marcat caràcter expansiu, com assenyala la creació de dos trams nous de l'IRPF en l'espectre de les rendes altes (el tram quart de 53.000 a 120.000 euros es divideix ara en dos trams: de 53.000 a 90.000 seguirà tributant al 21,5%, de 90.000 a 120.000 al 23,5%, de 120.000 a 175.000 pujarà fins el 24,5%) o la reducció de bonificacions en el cas de Successions (pel qual es preu un augment de 190 milions d'euros en la recaptació).









Així mateix, per als contribuents amb una base liquidable total igual o inferior a 12.450 euros, el mínim puja de 5.550 euros a 6.105, reduint el tipus mig efectiu en el tram més baix de renda sense haver de rebaixar el tipus marginal, la qual cosa el Govern defensa que hagués suposat una gran pèrdua de recaptació.





Aragonès ha confiat en què aquesta reordenació progressiva de l'impost sobre la renda de les persones físiques aconseguirà 543 milions imposts addicionals quan s'hagi posat totalment en pràctica. El 2020, l'impacte calculat pel Govern serà de 173 milions.





Més enllà d'aquests dos impostos, els que més reporten a les arques de la Generalitat, el Govern revisarà a l'alça l'impost sobre begudes ensucrades, l'impost d'actes jurídics i documentats, l'impost per estada turística i l'impost sobre habitatges buits.





NOU IMPOST VERD





Una de les novetats més destacables i en la qual es veu la mà dels comuns és la creació d'un impost verd sobre instal·lacions que incideixen en el medi ambient, com l'emmagatzematge i producció energia elèctrica, el transport d'energia elèctrica o les instal·lacions de telefonia.





A més, els comptes de 2020 també incorporaran per primera vegada l'impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica. També s'implementaran dues noves figures fiscals que, actualment, estan en fase d'estudi previ: l'impost sobre activitat econòmiques que generen diòxid de carboni i l'impost sobre les emissions portuàries de grans embarcacions.