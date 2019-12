Jaume Roures vol comprar el grup de ràdio Tele-Taxi

Fa dues setmanes, Roures i Imagina Media Audiovisual van activar la seva sortida de Atresmedia amb la venda del 3,1% del capital que li quedava de la televisió. I sembla ser que ara estaria intentant adquirir una llicència de ràdio a Catalunya.









Jaume Roures aspira ara a tenir una emissora de ràdio a la comunitat catalana que capitanejaria una figura de les ones molt mediàtica com Mònica Terribas.





Roures en primera instància ha intentat comprar una de les llicències del grup Flaix, on l'amo és Carles Cuní, germà de Josep Cuní. Però no han arribat a cap acord, per la qual cosa hauria fet seu un nou objectiu en el grup de ràdio Tele-Taxi, que té una potència que arriba l'est d'Espanya i Andorra.





Ràdio Tele-Taxi és una de les emissores més populars a Catalunya, amb oients majoritàriament castellanoparlants i el president és el mític locutor Justo Molinero.





L'empresari català és amo a través de Mediapro de diversos canals televisius regionals. I un dels seus pròxims objectius és aconseguir el control de la televisió autonòmica 7tv, al costat de la productora Tcero.