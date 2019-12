El descontentament impulsa la deserció massiva de militars a Veneçuela

La deserció de militars és massiva a Veneçuela. Només en la Guardia Nacional (GN), el quart component de la Força Armada Nacional Bolivariana (FANB), s'han produït gairebé 6.000 baixes de militars de tropa professional, equivalent a un terç d'aquesta força, pel descontentament creixent i la manca de menjar a les casernes.





Exèrcit veneçolà.





Per ser exactes la llista dels militars desincorporats arriba a 5.976 sergents, segons l'Ordre Administrativa oficial Nro. 47238 emesa pel comandant de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), major general Fabio Enrique Zavarse Pabón, amb data del 7 de desembre, sota l'argument de salvaguardar el patrimoni públic, "per garantir l'oportuna, efectiva, eficaç i eficient administració del recurs humà".





Aquest document oficial de desincorporació massiva de sergents de les files de la Guardia Nacional ha passat en els últims mesos i ha circulat àmpliament a les xarxes socials. La GNB s'ocupa de protegir els punts fronterers, els punts de control, impostos a les carreteres i duanes a Veneçuela.





Per justificar la seva decisió, el comandant Zavarse sosté que la tropa professional donada de baixa "es troba en estat difús dins el component malgrat l'anomenat reiterat perquè normalitzin la seva condició. Fins a la data la majoria dels efectius militars que es troben en aquesta situació han fet cas omís a la crida dels seus comandants naturals, creant un ambient de desobediència i indisciplina afectant l'interès jurídic del patrimoni públic".





Expressa que "aquests militars van decidir unilateralment no tornar a les unitats o dependències a les quals es troben escrits". És així com ordena la separació de la Força Armada quasi sis mil integrants de tropa professional de la Guardia Nacional.





Per separar a algun integrant de la institució armada ha d'existir un procediment legal. El comandant Zavarse Pabón incorre en una omissió important, perquè ningú pot ser donat de baixa o desincorporat, encara que sigui en absència, però ha d'haver una decisió de Consell d'Investigació en aquest cas.





"Està repetint el que Nicolás Maduro en degradar o expulsar de la Força Armada a diversos oficials com ho ha fet en repetides ocasions, sense realitzar a un procediment legal previ", assenyala l'especialista en temes militars, Sebastiana Barráez.





Per enfrontar la deserció massiva de militars, Maduro, qui desconfia dels oficials de l'exèrcit, ha impulsat el reconeixement legal de la milícia com a cinquè component de la FANB per reemplaçar les vacants deixades per la tropa professional sense necessitat de la formació acadèmica militar.





Els plans de Maduro és augmentar a un milió de milicians. Per ara, ha promès dotar 320.000 milicians de Kalashnikov (fusells russos) i en la immediatesa a 13.000 acantonats en les fàbriques de la zona industrial de Puerto Ordaz, estat Bolívar. La Milícia o Guardia del Pueblo va ser creada pel mort Hugo Chávez perquè li servís com la seva guàrdia pretoriana però encara no té l'estatus constitucional.





L'ordre del general Zavarse també mostra el grau de desesperació dels integrants dels diferents components de la Força Armada, els qui es veuen obligats a escollir entre desertar, delinquir o morir-se de fam davant dels miserables salaris que reben per subsistir enfront del col·lapse econòmic, explicar José Antonio Pujol, president del organització de Veneçolans Perseguits Polítics en l'Exili (VEPPEX).





El Nuevo Herald de Miami va dir: "En les casernes no hi ha menjar, no hi ha logística per a la roba, no hi ha logística perquè puguin subsistir sota condicions moderadament dignes, i això fa que l'individu se senti desmotivat", va dir Pujol.





"I a el no haver possibilitats de progrés, i a l'ésser obligat a viure sota condicions paupèrrimes, l'individu arriba a la conclusió que no hi ha futur i se'n va", ha afegit Pujol, l'organització està conformada per un alt nombre d'uniformats que van sortir de país.