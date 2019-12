Arrimadas encara veu marge per a un acord PSOE-PP-Cs que eviti el suport d'ERC

La portaveu de Ciutadans, Inés Arrimadas García, veu encara marge per a un acord "constitucionalista" entre PSOE, PP i Ciutadans mentre el candidat a la investidura, el socialista Pedro Sánchez, no tanqui un pacte amb ERC que garanteixi la posada en marxa de Govern de coalició entre el PSOE i Unides Podem.





En roda de premsa al Congrés dels Diputats després de la seva reunió amb Sánchez, Arrimadas ha remarcat que és a Sánchez a qui correspon obrir la porta a aquesta opció i ha advertit que si decidís explorar-la, al PP li seria molt difícil rebutjar aquesta negociació.









La trobada amb Sánchez ha versat, segons ha explicat Arrimadas, en les bases que Ciutadans li ha presentat per explorar un eventual acord d'investidura i legislatura en cas que Sánchez trenqui el seu preacord amb Unides Podem.





QUATRE CONDICIONS PER A UN PACTE





La primera condició que posa la formació taronja, segons el document, és "buscar la moderació i l'estabilitat en totes les decisions d'Estat", fent que "els pactes, les investidures, els pressupostos i les lleis principals" es negociïn i aprovin "entre grups constitucionalistes, evitant que el futur quedi en mans de nacionalistes i populistes".





A més, Cs ha plantejat a Sánchez la necessitat d'aconseguir un pacte nacional per l'educació, per a "treure aquesta matèria de la batalla partidista", i que el futur Executiu es comprometi a complir els objectius pressupostaris acordats amb la Comissió Europea, a "no pujar els impostos a la classe mitjana i treballadora, autònoms i emprenedors" i a prendre mesures que millorin la competitivitat de l'economia.





Finalment, el partit liberal ha proposat al president del Govern en funcions una reforma del sistema electoral "per a dotar a Espanya d'un més just i proporcional", incloent a més "un tall electoral per sota del qual no es podrà obtenir representació en el Congrés dels Diputats".





Sobre aquesta quarta condició, que Arrimadas veu "molt raonable", igual que les altres tres, ha argumentat que aquest percentatge mínim de vot nacional podria estar entre el 3% i el 4%, però s'ha mostrat disposada a negociar la xifra i a parlar també d'altres llindars mínims per a les coalicions electorals.





Això, ha dit, "seria un gran avanç" per al país i "estalviaria moltíssims problemes", ja que "mai més els partits nacionalistes amb pocs vots" podrien "decidir el futur de 47 milions d'espanyols".





Al seu judici, és necessari "parlar de com es garanteix l'estabilitat i com es defensa, des de diferents ideologies, un projecte comú espanyol".





Així mateix, la exlíder de Cs a Catalunya creu que no té sentit que ERC, que va obtenir la meitat de vots que el seu partit en les últimes eleccions generals --va concórrer a les eleccions només en les quatre províncies catalanes--, tingui més escons que ells en el Congrés.





EVITAR EL "GOVERN DE L'INSOMNI" DEL PSOE AMB PODEMOS





Arrimadas ha demanat a Sánchez que s'obri a la "via constitucionalista" que representa un acord entre el PSOE, el PP i Cs, ja que és l'alternativa al "Govern de l'insomni" que pretén formar amb Unides Podemos.





De fet, en la reunió li ha recordat diverses vegades el que ell mateix va dir abans de les eleccions, respecte a que no podria dormir, i "el 95% dels espanyols tampoc", si encapçalés un Executiu on hi hagués membres de la formació habitada.





"Li he dit que estic d'acord amb el Pedro Sánchez de fa quatre setmanes", ha comentat. Davant "aquest Govern amb populistes, aquest Govern radical", des de Ciutadans "no podem donar-li suport", ha subratllat. A més, ha afegit que Unides Podemos "incorpora les tesis d'ERC" en defensar que Catalunya és una nació i que hauria de poder celebrar un "referèndum de secessió", que els polítics que compleixen condemna pel procés independentista són presos polítics i que haurien de ser excarcerats i que existeix un "conflicte polític" entre Catalunya i Espanya.





Un altre dels motius pels quals Cs es nega a facilitar aquest Executiu del PSOE i Podemos és, segons ha detallat Arrimadas, que per a aprovar lleis i pressupostos durant la legislatura dependrien d'una "sopa de lletres" de partits "populistes i nacionalistes", com el PNB, Més País o Compromís, a més d'ERC.





A la seva manera de veure, aquesta fórmula és "absolutament inestable" i és rebutjada per "la immensa majoria dels espanyols". Per això, ha agregat, l'"obligació moral" de Ciutadans és plantejar un pacte alternatiu que ofereixi "moderació i estabilitat", pensant no sols en la investidura, sinó en tota la legislatura, alguna cosa en el que ha insistit a Sánchez.





NO VEU A SÁNCHEZ "AMB MOLTES GANES D'ELECCIONS"





Però el president del Govern ha recalcat, segons Arrimadas, que té un acord amb Podemos, i el president del PP, Pablo Casado --que també ha mantingut una trobada amb el líder del PSOE aquest dilluns--, ha assegurat que el líder socialista està instal·lat en el "no és no a qualsevol alternativa que suposi trencar amb Podemos".





Així i tot, la portaveu de Ciutadans en el Congrés ha indicat que si el pla actual de Sánchez fracassa, podria veure's "obligat" a acceptar que el PSOE governi en solitari mentre el PP i Cs garanteixen l'estabilitat a canvi d'una sèrie acords.





Al seu judici, mentre el pacte amb ERC no estigui tancat, "hi ha esperança", i per això Cs intentarà "fins al final" que la seva proposta prosperi. "Tampoc li veig que tingui moltes ganes d'anar a eleccions", ha apuntat.





"Per això li demano al PP que no li doni excuses al senyor Sánchez" per a "pactar amb Podemos" i que "escolti a molts dels seus en el partit" que aposten per la via dels 221 escons, ha manifestat, mostrant-se convençuda que si Sánchez fa el primer pas i rectifica, "Casado s'haurà d'asseure" a parlar.





CASADO DEMANA A Cs QUE "FACI VICEPRESIDENT" A IGLESIAS





Es més, Arrimadas pensa que a la majoria dels votants del PP "els agrada molt més" la idea d'un acord entre el PSOE, el PP i Ciutadans, com planteja aquest últim partit, que el que proposen els 'populars', que és que Cs doni suport a un Executiu del PSOE i Podemos.





"Casado sembla que m'està demanant a mi que faci vicepresident (del Govern central) a (Pablo) Iglesias", ha agregat.





La portaveu parlamentària de la formació taronja creu que tant el PSOE com el PP al·ludiran a la negativa de l'altre per a no acceptar un pacte a tres: "Crec que Sánchez utilitzarà a Casado per a evitar la via dels 221 escons i Casado probablement també".





No obstant això, ha aclarit que, si aquest acord no és possible, Sánchez serà "l'únic responsable del que passada amb la governabilitat del país".