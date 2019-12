Vilalta avisa el PSOE que "el xantatge a ERC no funciona" per canviar el seu 'no'

La portaveu i secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta, ha advertit aquest dilluns al PSOE que "el xantatge a ERC no funciona" i ha insistit que l'única manera de canviar el 'no' dels republicans a la investidura és que el PSOE es comprometi a establir una taula de negociació per abordar el conflicte a Catalunya.









Ho ha dit en roda de premsa, després que Ábalos digués diumenge que la investidura de Pere Sánchez és el "pas necessari per abordar el diàleg" a Catalunya.





"El diàleg i la negociació no es fan per xantatge, es fa per convicció", i ha assegurat que encara no tenen una nova reunió programada amb el PSOE sobre la investidura, però que estan en contacte i intercanviant documents.





Així, Vilalta, que forma part de l'equip que negocia amb el PSOE la investidura, ha defensat que el diàleg per a resoldre el conflicte ha de fer-se des de la convicció que és el millor per a Catalunya i "no a canvi d'una investidura".





"Poden fer les pressions i amenaces que vulguin, però ja ho hem advertit: no estem per a facilitar una investidura del govern de l'Estat espanyol o per a treure rèdit electoralista. Si som aquí és perquè creiem que és el que ens toca fer i no volem renunciar a una oportunitat que tenim ara de canalitzar el conflicte cap a una via política", ha argumentat.





En aquest sentit, ha reiterat que, si obtenen un compromís d'establir una taula de negociació per a abordar el conflicte català, modificaran el seu 'no' a la investidura, però que, "si això és impossible, per moltes amenaces i xantatges, amb ERC que no comptin".





CONTACTES ERC-PSOE





Segons ella, no s'ha produït "cap trobada ni privat ni públic" des de la reunió que van mantenir a Barcelona la setmana passada, i ha explicat que ara prefereixen treballar en documents per a concretar les qüestions en les quals les posicions de republicans i socialistes estan més allunyades.





ANOMENADA DE SÁNCHEZ





Preguntada per la trucada que aquest dimarts el president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, farà al president de la Generalitat, Quim Torra, Vilalta ha celebrat que es produeixi, ja que creu que "era una anomalia" que no estiguessin en contacte.





Considera que és necessari que Sánchez reconegui les institucions catalanes i a Torra com un interlocutor polític, ja que "representa a la ciutadania" com a president del Govern.