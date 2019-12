Imagina que has comprat un dècim de loteria vinculat a una cistella de Nadal que inclou premis tan suculents com un cotxe d'alta gamma o un assortiment d'electrodomèstics nous. Segur que estàs desitjant que la sort et somrigui... però quan hauràs de pagar a Hisenda pel teu premi?









Has de recordar que tot i que l'administració tributària no s'aplica sobre aquests premis el gravamen ordinari del 20% de la Societat Estatal de Loteries i Apostes de l'Estat (SELAE), aquests lots estan subjectes a tributació. En concret, el fisc considera que es tracta d'un guany patrimonial i, per tant, el contribuent ha de valorar a preus de mercat el bé i incorporar-lo a la base general de l'IRPF.





Per tant, les rifes --amb tots els premis que aquestes solen incloure: patinets, bicicletes, smartphones, macrocistelles, pernils...-- es consideren guanys patrimonials i han de tributar-com qualsevol altre bé de la mateixa categoria, és a dir, al preu real del producte aconseguit.





MÉS SORT AMB ELS BITLLETS





No obstant això, Hisenda ha obert la mà amb els dècims de Nadal. Des de l'any 2013, els números de la Loteria Nacional s'han de declarar al fisc, però any rere any s'ha anat augmentant la quantitat exempta que torna innecessària la tributació. Aquest any, no caldrà pagar res si el premi obtingut és menor a 20.000 euros.





Anant per categories: si et toca la Grossa (400.000 euros), et quedaràs amb 324.000 i pagaràs 76.000 euros; si ets recompensat amb el segon premi (125.000 euros), guanyaràs 104.000 i pagaràs 21.000 euros; el tercer premi (50.000 euros) es recompensa amb 44.000 euros nets, i els altres 6.000 cal pagar-los a l'erari públic. Els quarts, cinquens i les 'premis menors', per ser menors als 20.000 euros, estan lliures d'impostos.