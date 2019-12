Sindicats policials ratifiquen la seva denúncia contra el còmic 'On és l'Estella?' que denigra la seva tasca

Representants de la Confederació Espanyola de Policia (CEP), Unió Federal de Policia (UFP), Sindicat Professional de Policia (SPP) i Sindicat Unificat de Policia a les Balears (SUP) a les Balears han ratificat aquest dilluns 16 de desembre l seva denúncia contra el còmic 'On és l'Estella?', una publicació sobre l'1-O que va rebre una subvenció autonòmica, i, a més, s'han personat com a acusació particular.





En una declaració al jutjat d'instrucció número 12 de Palma, que ha durat aproximadament una hora, els representants sindicals han ratificat la seva denúncia contra aquesta publicació que consideren que "fan mal greument" tant a la Policia Nacional com la Guàrdia Civil i donen una "versió esbiaixada" del que va passar.





Una de les il·lustracions del còmic On és l'Estella? que sindicats policials denuncien / Comanegra









Els quatre sindicats van presentar a l'estiu una denúncia conjunta davant la Fiscalia pel contingut del llibre, de l'autor mallorquí Toni Galmés i publicat per Comanegra, una editorial de Barcelona.





La publicació, de 28 pàgines, es compon d'il·lustracions i vinyetes a color i els sindicats policials entenen que el seu contingut "envileix l'honorable professió de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, especialment, la Policia Nacional".





En la seva denúncia, els sindicats acusaven la publicació de "tergiversar els esdeveniments" sobre l'1-O i "insultar, vexar i humiliar" a les Forces i Cossos de Seguretat.





En l'escrit presentat a la Fiscalia recollien alguns exemples com "un grup de policies abusant sexualment d'una dona, a la qual toquen en els seus genitals"; "Agents que ballen sobre de sacs de 'fariña', fent referència a la cocaïna"; o "un agent de la Unitat d'Intervenció Policial, vestit de 'karateka', que salta sobre les parts íntimes d'una dona", entre altres imatges.





L'obra ha estat subvencionada per la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, a través de l'Institut d'Estudis Baleàrics (IEB). Per als sindicats resulta patent que s'han utilitzat fons públics per a alguna cosa que "en absolut promou la consecució d'un fi públic o una activitat d'interès social".





QUERELLA JUPOL





Al marge de la denúncia de CEP, UFP, SPP i SUP, el sindicat Jupol presentar una querella per la qual es va convocar una vista de conciliació al setembre al Jutjat de Primera Instància 15 de Palma. L'acte es va suspendre, però el director de l'editorial, Jordi Sala, va oferir una roda de premsa en què va avançar que no acceptaria les peticions del sindicat.





Jupol els reclamava que demanessin perdó, que es retiri el llibre i s'eliminin els exemplars, que es comprometin a no publicar material d'aquestes característiques i que s'aboni la quantitat simbòlica d'un euro.





Per la seva banda, des del Govern van defensar que en les convocatòries com la que va subvencionar el còmic "no es valora el contingut de l'obra, que moltes vegades no està finalitzada en el moment de demanar l'ajuda" i que es fa "sempre respectant la llibertat d'expressió".