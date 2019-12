Nova ronda de reunions per a la investidura amb totes les forces parlamentàries excepte Vox

La portaveu del PSOE al Congrés, Adriana Lastra, comença aquest dimarts 17 de desembre la ronda de reunions amb tots els partits amb representació parlamentària amb vista a la investidura del socialista Pedro Sánchez, que va ser qui va anunciar aquestes trobades després de ser designat candidat pel rei.





Això sí, de la llista ha caigut Vox per dir que no vol parlar d'investidura amb el PSOE: "Estic desolada", s'ha burlat Lastra.



Així ho ha anunciat la mateixa Lastra a la roda de premsa al Congrés després de les reunions de Sánchez amb el president del PP, Pablo Casado, i amb la portaveu de Ciutadans, Inés Arrimadas García.



Després de ser designat candidat pel cap de l'Estat, Sánchez va anunciar en roda de premsa que el PSOE es reuniria al llarg d'aquesta setmana amb "tots" els partits amb representació al Congrés. Ell es va encarregar de PP i Ciutadans, i va delegar en Lastra la resta de trobades.





"ESTIC DESOLADA"





Per primera vegada, el PSOE acceptava reunir tant amb Vox com amb els independentistes de Bildu i els antisistema de la CUP, però a la fi el partit de Santiago Abascal ha caigut de la llista. En aquest punt, Lastra ha titllat d'"inacceptable" que els de Santiago Abascal critiquessin després de les eleccions del passat 28 d'abril que Sánchez no els deia llavors i que ara que el PSOE els convoca refusin acudir. "Com comprendrà, estic desolada", ha ironitzat.



Vox ha mostrat la seva disposició a mantenir una interlocució amb el PSOE per qüestions parlamentàries o per a qualsevol assumpte de debat llevat de la investidura, ja que al parer seu incloure'ls ara a la llista només busca 'camuflar' les cites amb els "proetarres" de Bildu i altres formacions independentistes.



Així les coses, Lastra ha confirmat que Vox serà l'únic partit que ha rebutjat entrar dins de la ronda de contactes i assegura que entre les altres formacions hi ha "una bona acollida".



Amb qui sí que es reunirà per primera vegada, concretament a les dotze de dimarts, és amb Bildu. Segons ha comentat Lastra, serà "una primera presa de contacte" per saber amb quina actitud encara aquesta nova legislatura i també per parlar d'altres assumptes d'intendència parlamentària. "L'important és que ens coneguem", ha dit.





NOVA TROBADA ENTRE LASTRA I RUFIÁN





El matí arrencarà amb les cites de Lastra amb el líder de Més País, Íñigo Errejón, i amb el diputat de Compromís, Joan Baldoví, a primera hora del matí de dimarts. A la tarda es veurà amb la portaveu independentista de Junts, Laura Borràs, i després amb els antisistema de la CUP.



També està tancat una altra trobada aquest dimarts entre Lastra i el seu homòleg d'Esquerra Republicana (ERC), Gabriel Rufián, segons van confirmar fonts parlamentàries, que serà a les onze del matí.



Serà la quarta cita entre els dos partits, els 13 vots són determinants per a la investidura de Sánchez i que depenen de com avancin les negociacions per a la creació d'una taula de negociació entre el Govern central i el de Catalunya, com exigeixen els independentistes catalans.





EL PNB, EL DIJOUS





L'endemà serà el torn del Bloc Nacionalista Gallec (BNG), el Partit Regionalista de Cantàbria (PRC) i Teruel Existe: a les deu amb el gallec, a les onze amb el càntabre i una hora més tard amb el de Terol. Ja dijous, a primer ara del matí, Lastra es reunirà amb el seu col·lega del PNB, Aitor Esteban, segons van confirmar des del PNB.



Amb tots aquests partits els socialistes ja han mantingut trobades anteriors sent el diputat del PRC, José María Mazón, l'únic que ha confirmat el seu suport al candidat socialista. El PNB, BNG i Terol Hi tenen disposició a facilitar la seva investidura si es tenen en compte les seves reivindicacions autonòmiques, però encara no han donat un 'sí' definitiu, mentre que Junts està en el 'no'.



Pel que fa a Unides Podem i les seves confluències d'En Comú i Galícia en comú, les converses estan a un altre nivell en tant que van signar un compromís de donar suport a la investidura de Sánchez i estan negociant els detalls del programa de govern.