Torra assegura que Sánchez li ha promès una reunió "el més aviat possible"

El president del Govern central en funcions, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Quim Torra, han mantingut una conversa telefònica aquest dimarts a les 9.19 hores en la qual Sánchez ha mostrat la seva disposició a reunir-se amb Torra "el més aviat possible", han explicat fonts de la Presidència de la Generalitat.

En la trucada, emmarcada en la ronda de contactes amb presidents autonòmics que està realitzant, Sánchez "ha tornat a reconèixer la naturalesa política del conflicte" català i ha afirmat que és necessari avançar, segons les mateixes fonts.





Torra ha defensat que la solució al conflicte passa per "l'exercici del dret d'autodeterminació i la fi de la repressió així com la llibertat dels presos polítics" i s'ha queixat que Sánchez no hagi atès a les seves trucades.