SÃ¡nchez i Torra es barallen per l'hora de la seva entrevista prÃ¨via a la investidura

El president de Govern central en funcions, Pedro Sánchez, ha volgut respondre a president de la Generalitat, Quim Torra, que ha menyspreat la intenció del president en funcions de parlar amb ell de cara a la investidura: "Em crida l'atenció que qui reclama diàleg critiqui el diàleg amb ell i amb la resta de presidents autonòmics", ha dit, afegint que la seva voluntat de diàleg és "inclusiva i no excloent".





I ha evitat pronunciar-se sobre la situació judicial de Junqueras, en vigílies que el Tribunal de Justícia de la UE es pronunciï, dijous que ve, sobre l'abast de la seva immunitat després de ser elegit en els comicis europeus de maig.





"Sempre respectem les resolucions judicials i la respectarem", ha afirmat, a més de deixar clar que no ha tingut cap conversa sobre aquest assumpte amb el president de l'Eurocambra, David Sassoli.









Per la seva banda, la Generalitat s'ha pres molt malament tant que la crida de Sánchez a Torra vagi a anar després de la d'Urkullu. El mateix president de la Generalitat ha demanat a el cap de l'Executiu que la crida que li ha anunciat per a dimarts que es produeixi a les 8 del matí.





Si és així, Torra seria el primer president autonòmic que parlaria amb Sánchez ja que la comunicació amb Urkullu es produirà al voltant de les 10 del matí del mateix dia.





SI ALGÚ VOL TERCERES ELECCIONS, QUE HO DIGUI





Amb vista a la investidura, Sánchez ha aprofitat per criticar durament el president de PP, Pablo Casado, per animar Ciutadans i Navarra Suma a facilitar la investidura però no plantejar-se una abstenció de PP , tenint en compte que no hi ha alternativa.





"No hi pot haver terceres eleccions, i si hi ha algun partit que les vol, que ho aclareixi i ho digui a l'opinió pública espanyola", ha assenyalat. Al seu parer, un Govern espanyol que parteix de 150 diputats és "prou sòlid perquè sigui tingut en compte per la resta de formacions polítiques", però el problema és que el PP "no accepta que governi el PSOE".