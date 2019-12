Casado acusa Sánchez de fer servir els presidents autonòmics com a "comparsa" per tractar amb Torra

El líder de PP, Pablo Casado, ha acusat aquest dijous el cap de l'Executiu en funcions, Pedro Sánchez, d'utilitzar els presidents autonòmics com a "comparsa" per tenir una relació de "bilateralitat" amb el president de la Generalitat, Quim Torra. Al seu entendre, "la credibilitat" del secretari general de l'PSOE és "nul·la".









No obstant això, Casado ha assenyalat que el PP és un "partit responsable" i ha confirmat que dilluns que ve assistirà a la reunió a la qual li ha convocat Sánchez i que tindrà lloc al Congrés a les 9.30 hores.





"Jo seré a la cita com sempre he fet. Sempre que m'ha cridat he anat", ha manifestat el líder del PP en declaracions als periodistes, abans de participar en la cimera de el Partit Popular Europeu (PPE) que se celebra a Brussel·les , abans de el Consell Europeu.





Casado ha dit que li produeix "vergonya aliena" que Sánchez intenti "convertir en comparses" als presidents autonòmics per "vestir una cosa que segueix quedant al nu" com és, al seu parer, "recuperar una bilateralitat" amb Torra. "És trist, però sobretot molt poc respectuós amb els presidents autonòmics als quals els està tractant com atrezzo", ha emfatitzat.





Això sí, ha assenyalat que després d'un any d'"apagada i menyspreu" als presidents de l'PP, Sánchez ha d'aprofitar aquestes converses per donar resposta a les seves demandes i atendre els problemes que afecten les seves comunitats.





En aquest punt, ha subratllat que el president de Múrcia, Fernando López, ha escrit 11 cartes a Sánchez sense rebre resposta, al temps que ha destacat que al president andalús, Juanma Moreno, "li haurà d'explicar què passa amb els ERO", atès que "encara no ha donat explicacions" sobre aquest "escàndol de corrupció".





Tot i que es preveu que els contactes amb els presidents autonòmics siguin telefònics, Casado ha carregat contra la possibilitat que Torra acudeixi a Moncloa. "No vull tornar a veure l'escarni de veure entrant a un senyor a La Moncloa amb un llaç groc a la solapa. Sánchez no pot permetre que algú entri amb un emblema que insulta la democràcia espanyola", ha ressaltat.





El líder dels populars ha qualificat Torra de "titella de Puigdemont" i ha assegurat que aquest ja ha dit que va exigir a Sánchez bilateralitat i altres qüestions que el president de Govern ja "va acceptar a Pedralbes".