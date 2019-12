Dimiteix el responsable de la reforma de les pensions a França per un possible conflicte d'interessos

L'Alt Comissionat per a les Pensions de França, Jean-Paul Delevoye, encarregat de la reforma impulsada pel Govern d'Emmanuel Macron, ha presentat la seva dimissió aquest dilluns per un presumpte conflicte d'interessos, després que hagin sortit a la llum activitats professionals no declarades.





A les crítiques dels sindicats per la polèmica reforma, detonant fins i tot d'una vaga general, s'havien sumat en aquests últims dies les al·lusions directes a Delevoye, que va compatibilitzar diversos càrrecs durant la seva etapa dins del Govern, alguns d'ells remunerats.













Entre els càrrecs que no havia declarat a l'Alta Autoritat per a la Transparència de la Vida Pública en figura un com a administrador voluntari d'un institut d'assegurances privades, un dels sectors que teòricament sortiria beneficiat de la reforma que intenta tirar endavant l'executiu.





Delevoye ha reconegut en la seva carta de dimissió que va cometre un error per no informar dels seus múltiples llocs, però ha negat irregularitats i ha denunciat una "instrumentalització" del cas. En aquest sentit, ha assenyalat que prefereix fer una passa enrere per no perjudicar els esforços de Macron amb vista a tirar endavant un projecte que considera "essencial" per a França.





L'Elisi ha confirmat que Macron ha acceptat la dimissió de Delevoye, de qui ha lloat el seu compromís com a responsable de la reforma. "No volia entorpir el Govern en un moment en què es defensa la reforma per la qual porta treballant amb fermesa des de fa dos anys", ha afirmat una font citada pel diari 'Le Monde'.