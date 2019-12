'Dolor y Gloria', preseleccionada per l'Oscar a millor pel·lícula internacional

La pel·lícula de Pedro Almodóvar 'Dolor y Glori' ha estat preseleccionada per l'Acadèmia de les Arts i les Ciències de Hollywood per competir per l'Oscar a millor pel·lícula internacional, entrant en l'anomenada 'shortlist' (una preselecció de finalistes).





L'Acadèmia de Hollywood ha donat a conèixer aquest dilluns la llista de deu pel·lícules preseleccionades en aquesta categoria, tot i que els nominats es coneixeran amb la resta de nominacions al gener, després dels Globus d'Or, i els guanyadors s'anunciaran durant la 92 edició de els premis Oscar, que es lliuraran el 9 de febrer de 2020.









Es tracta de la tercera vegada que una pel·lícula dirigida pel cineasta manxec opta a la categoria de Millor pel·lícula de parla no anglesa, un guardó que va aconseguir el 1999 per 'Todo sobre mi madre' i pel qual va ser candidat el 1988 amb 'Mujeres al borde de un ataque de nervios'".





A més, Almodóvar va ser guardonat amb l'Oscar a la Millor guió original en 2002 per 'Hable con ella', pel·lícula per la qual també va ser candidat a l'Oscar a Millor direcció.





'Campeones', dirigida per Javier Fesser, va ser triada per representar Espanya en la passada edició dels Oscars, encara que finalment no va aconseguir colar-se entre les favorites de l'Acadèmia de Hollywood.





Fins a la data, només quatre pel·lícules espanyoles s'han alçat amb el guardó en la categoria de 'Millor Pel·lícula de parla no anglesa': 'Volver a empezar', de José Luis Garci; 'Belle Époque', de Fernando Trueba; 'Todo sobre mi madre', de Pedro Almodóvar; i 'Mar adentro', d'Alejandro Amenábar, que a més va ser l'última pel·lícula espanyola que va optar a l'Oscar en aquesta categoria.





LES COMPETIDORES





La pel·lícula de Pedro Almodóvar ha passat aquesta primera terna costat d'altres nou cintes, entre les quals figuren 'Los miserables' (França), de el director Ladj Ly; 'Parásito' (Corea de Sud), del director Bong Joon-ho; 'El pájaro pintado' (República Txeca), del director Václav Marhoul; o 'Verdad y Justicia' (Estònia), de Tanel Toom.





Completen la llista 'Those Who Remained' --'Los que se quedaron'-- (Hongria), de Barnabás Tóth; 'Honeyland' (Macedònia de el Nord), de Tamara Kotevska i Ljubomir Stefanov; 'Corpus Christi' (Polònia), de Jan Komasa; 'Beneapole' --'Una gran mujer'-- (Rússia), de Kantemir Balagov; i 'Atlantics' (Senegal), de Mati Diop.