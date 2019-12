El PSOE confia en saber diumenge si hi ha o no investidura abans de Cap d'Any

El PSOE i alguns dels seus aliats confien en saber aquest diumenge, després del congrés que ERC celebrarà el dissabte, si pot o no celebrar-se la investidura de el socialista Pedro Sánchez abans de Cap d'Any, com desitja el candidat, han informat fonts socialistes i dels seus socis.









Tot i que no està establert en cap norma, és habitual que hi hagi un marge de 48 hores entre la convocatòria d'un Ple i la seva celebració, per donar temps als diputats perquè puguin concertar els seus desplaçaments. En aquest cas, en tractar-se d'un debat d'investidura amb una votació tan transcendental, i sent en dates nadalenques amb poca disponibilitat de vols o bitllets, aquest marge encara és més necessari.





Així, el debat d'investidura hauria de convocar-se oficialment el dilluns 23, o com a molt tard el dimarts 24, tenint en compte que el Dia de Nadal, festiu a tot Espanya, i el 26 de desembre, festiu a Catalunya i Balears per Sant Esteve, quedarien al mig.





Si aquest fos el cas, el debat podria iniciar-se el divendres 27, amb una primera votació el dissabte 28, que resultaria fallida per Sánchez en no aconseguir la majoria absoluta que es requereix, fixada en 176 escons. Tal com marca la Constitució, la segona votació, en la qual ja només es necessiten més vots a favor que en contra i que Sánchez podria superar amb l'abstenció d'ERC, se celebraria 48 hores després, el dilluns 30, dia en què el líder socialista podria ser investit cap de l'Executiu.





Aquest escenari és el que voldria Sánchez perquè li permetria iniciar l'any amb els seus ministres nomenats i posar en marxa com més aviat millor el tràmit de presentació i aprovació del projecte de Pressupostos Generals de l'Estat.





Convocar el debat d'investidura en l'última setmana de l'any i celebrar la primera votació en dissabte significaria que el PSOE té ben amarrats els vots necessaris perquè prosperi la votació, ja que si la candidatura de Sánchez fos rebutjada i resultessin inevitables unes terceres eleccions, la jornada electoral ja no cauria en diumenge, sinó en un dia entre setmana a mitjans d'abril.





Això és així perquè des de la primera votació d'un debat d'investidura comença a córrer el termini límit de dos mesos que fixa la Constitució i, si en aquest període ningú aconsegueix ser elegit, es produiria la dissolució automàtica de les Corts i la convocatòria de les eleccions 47 dies després.





ERC





Però les presses de Sánchez per ser investit no es comparteixen a ERC, a jutjar per les declaracions públiques que els dirigents d'aquest partit han fet fins ara. La seva portaveu i secretària general adjunta, Marta Vilalta, era clara el 9 de desembre passat: "Veiem molt lluny que pugui ser abans de Nadal i abans de Cap d'Any, bàsicament pels dies que queden i perquè hi ha qüestions que han de passar i que influeixen. Nosaltres no tenim pressa".





I no hi ha constància que ERC s'hagi mogut d'aquesta posició. Entre aquestes coses que haurien de passar abans que els republicans prenguin una decisió a l'respecte hi ha la sentència de Tribunal de Justícia de la UE, que es coneixerà aquest dijous, sobre l'abast de la immunitat de el president d'ERC, Oriol Junqueras, per haver estat elegit eurodiputat en les eleccions del 26 de maig.





Al congrés d'ERC de dissabte que ve està previst que mantinguin la seva aposta per un referèndum pactat i per dialogar amb l'Estat, sense renunciar a tornar a la via unilateral.