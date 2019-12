José María Brunet fitxa per El País després del seu acomiadament de La Vanguardia

José María Brunet, històric periodista de La Vanguardia, ha estat fitxat per El País per escriure cròniques polítiques i jurídiques en la capçalera del grup PRISA.





Després 39 anys treballant al diari de Godó, el periodista especialitzat en informació política i de tribunals s'incorpora a El País com a col·laborador habitual. Brunet s'ha estrenat aquest dimarts 17 de desembre amb una informació sobre la decisió del Suprem que va denegar a Jordi Sánchez l'autorització per a acudir a Parlament per ser investit com a president de la Generalitat.









Brunet col·labora habitualment en mitjans radiofònics i televisius, i ha estat reconegut per diferents entitats per la seva tasca periodística. Al novembre de 2018, Brunet va rebre el premi a la Independència Judicial, atorgat per l'Associació Judicial Francisco de Vitoria, que representa més de 800 jutges a tot Espanya, per "el tractament objectiu, independent i rigorós".