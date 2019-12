Afins a Podemos estaven en contra que Almudena Ariza fos directora d'Informatius de RTVE

La periodista Almudena Ariza va ser triada per ser directora d'Informatius de RTVE dilluns passat 16 de desembre, per rellevar Begoña Alegria a partir de l'1 de gener de 2020. Però poques hores després va renunciar al càrrec, com va avançar Catalunyapress.





En la votació no vinculant que va convocar el Consell d'Informatius de la Corporació, Ariza va tenir el suport de molts dels seus companys, però això no va ser suficient per a la periodista. I és que dels 3.200 treballadors de RTVE, només 308 van votar a favor de la candidata, contra 117 vots en contra i 73 en blanc.





Un resultat insuficient per Ariza, que poc després deixava una nota interna al iNews de TVE: "Un cop coneguts els resultats del referèndum entre els professionals de TVE, em veig en l'obligació de presentar la meva renúncia".





Crida l'atenció la baixa participació en aquesta votació, tenint en compte que quan va ser escollida l'encara directora d'Informatius, van participar 855 companys.





Però aquest motiu no és l'únic que campa en l'ens públic. Hi ha diverses interpretacions, entre elles les desavinences entre Ariza i una part important de l'equip. La redacció de l'ens públic està molt polititzada. Entre ells, hi ha un grup afí a Podem i la majoria forma part del Consell d'Informatius. I serien aquests els que s'haurien mostrat molestos amb la candidatura.





Ja hi ha candidat per a la vacant: Enric Hernández, actual director d'Informació i Actualitat de RTVE, que estarà en el càrrec de forma provisional a partir del gener. Hernández anunciarà aviat al seu equip directiu i "procurarà identificar el perfil més idoni per ocupar aquest lloc, clau en l'estructura de TVE".