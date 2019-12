CaixaBank és el segon banc d'Espanya amb més funcionalitats en línia

CaixaBank és el segon banc retail d'Espanya per nombre de funcionalitats disponibles en línia, tant a la seva web com en la seva app, segons l'Informe D-Rating sobre experiència d'ús digital de la banca minorista a Espanya.





A l'hora d'analitzar les funcions bancàries diàries, en l'estudi s'han revisat un total de 67, tant en web com en aplicació. Els neobancs ofereixen una gran varietat de funcions en l'aplicació, però un nombre limitat a la web, i els bancs tradicionals líders són forts per igual, tant en web com en aplicació. En general tot tipus de bancs ofereixen un major nombre de funcions en la seva aplicació que en el seu web, tot i que en cap cas arriben als neobancs.





ImaginBank permet obrir comptes 100% en línia en el menor temps





L'informe de D-Rating avalua l'experiència dels usuaris a l'hora d'obrir un compte, i com a resultat arriba a la conclusió que 5 dels bancs avaluats no permeten un procés d'obertura 100% digital, i que per tant requereixen la visita per part de l'usuari d'una sucursal física, una cosa que en la majoria dels casos suposa allargar el procés. Malgrat aquest tràmit, bancs com el Banc Santander, permeten a l'usuari tenir accés complet al seu nou compte i comptar amb una targeta de dèbit en un termini de sol 4 dies, el mateix que s'aconsegueix amb el neobanc que més agilitat ofereix, ImaginBank.





ImaginBank lidera el rànquing de bancs que permeten obrir un compte totalment operativa de forma online sense necessitat de visitar cap sucursal, i en un temps rècord: només quatre dies. El banc mòbil de CaixaBank es converteix així en el més àgil de les 16 entitats de banca minorista analitzades per D-Rating en la segona part del seu estudi Experiència d'ús digital de la banca minorista a Espanya, que també analitza les entitats tradicionals CaixaBank i Banc Sabadell.









Basat en 420 indicadors que mesuren el rendiment de l'recorregut dels clients, l'eficiència dels canals de comunicació digital, les prestacions de les seves funcions digitals i el nivell de digitalització de les ofertes bancàries, l'estudi avalua 9 bancs tradicionals, 4 neobancs, 2 bancs en línia de primera generació i un banc cooperatiu.





Entre les conclusions de l'estudi, la segona part està disponible per a baixar aquí, destaca que la bretxa principal de la majoria dels bancs tradicionals a Espanya està relacionada amb la facilitat d'ús i l'eficiència de l'experiència digital, una àrea que principalment està dominada pels neobancs.





A l'hora d'analitzar la proposta digital de les diferents entitats, D-Rating ha pres en compte per una banda l'eficiència dels seus canals digitals, enfront de les seves prestacions. En base a aquestes variables, és com s'arriba a la conclusió que BBVA, Bankia i NCG Banco, juntament amb N26, ING, Openbank i Evobanco són les que millor proposta digital ofereixen, per la seva alta puntuació tant en eficiència com en prestacions. Bancs com Banco Santander, Banc Sabadell, Ibercaja o Caixa Rural Ruralvia són els que reben les pitjors puntuacions tant en eficiència com en prestacions.