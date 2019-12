La portaveu i secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta, ha advertit aquest dimarts al PSOE que anunciar avenços "que no són veritat, fer xantatge i ficar pressió" allunya l'acord per a la investidura de Pere Sánchez.





Aquestes declaracions de Vilalta arriben a les portes del congrés d'ERC que se celebrarà el proper dissabte 21 de desembre i en el qual s'aprovarà l'estratègia política de la formació durant els propers mesos.









En declaracions als periodistes, ha deixat clar que en el si republicà no han agradat les paraules de l'secretari d'Organització i ministre de Foment, José Luis Ábalos, mostrant-se "convençut" que els republicans han renunciat a la via unilateral per aconseguir el seu objectiu d'una Catalunya independent.





Vilalta assegura que això no s'ha abordat en cap de les negociacions, com tampoc un eventual acord per aprovar els pressupostos generals de l'Estat, i ha recordat que no estan abordant "una negociació tradicional d'investidura sinó un canvi polític per solucionar" el conflicte a Catalunya.