Sánchez ja dorm tranquil: ERC promet que avalarà la investidura quan acabi el seu congrés

Pedro Sánchez està satisfet. El president del Govern espanyol en funcions compta amb la garantia d'ERC d'avalar la seva investidura abans que acabi 2019. No obstant això, els republicans posen com a condició del seu suport esperar que acabi el congrés que obriran el proper 21 de desembre.





Segons informa 'Vozpópuli', en el cercle de Sánchez donen per fet que el pacte és irreversible. Després de tres reunions entre els equips negociadors de PSOE i ERC, s'han assolit les posicions mínimes per aixecar el veto dels independentistes a la investidura.





Amb tot, encara no s'han fet públics els entrellat de l'acord, que les dues formacions mantenen en secret a l'espera de trobar el moment idoni per revelar-ho. La taula de negociació sembla la materialització més possible de l'etapa de diàleg polític que tots dos actors volen inaugurar, tot i que no està gens clar si els continguts d'aquesta taula van a satisfer per igual a les parts.









BUSCANT DATA PER AL DEBAT





El PSOE ha activat i a tota la maquinària per aconseguir que el debat d'investidura se celebri abans de acabi 2019. Encara que hagi de celebrar-se 'in extremis'. De fet, Sánchez no descarta fixar el debat fins i tot per a l'última setmana de desembre, just entre el 26 i el 30 de desembre. No obstant això, la pressa pot veure condicionada i tampoc és impossible que la investidura passi a gener, ja després de les Festes.





En qualsevol cas, s'estén l'optimisme a les files socialistes. De fet, darrere de la ronda de trucades i contactes del PSOE amb els presidents autonòmics i les forces parlamentàries podria estar una crida a la calma general. Els socialistes estan transmetent que tot està sota control, que el pròxim Govern està fet i que el camí de l'estabilitat tornarà a Espanya després de tres anys de gairebé interinitat.