Creix la desconfiança entre les files socialistes davant una ERC impredictible

El PSOE necessita el suport de diversos partits perquè Pedro Sánchez pugui superar el debat d'investidura i sigui president de Govern. Entre ells, ERC. En plenes negociacions amb els republicans, hi ha moviments intestins a les files socialistes.





Tot i els bons gestos de cara a la galeria, el discurs intern és el de màxim escepticisme i gran desconfiança del que finalment ERC decideixi fer a la investidura.





I no és per menys, ja que el vot negatiu dels republicans als pressupostos per 2019 van deteriorar i molt les relacions amb els socialistes.





Tot i això, es va seguir apostant pel diàleg, però el PSOE es va tornar a trobar amb un mur quan ERC, al costat de JxCAT i la CUP, van tombar el nomenament del líder del PSC, Miquel Iceta, com a senador per designació autonòmica, imprescindible per ser després president de Senat.





Aquesta negativa dels republicans va caure com un tret a Pere Sánchez i el seu equip, que van veure de nou que amb ERC han de caminar de puntetes.





"EL XANTATGE A ERC NO FUNCIONA"





La portaveu i secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta, ha advertit aquest mateix dilluns 16 de desembre que "el xantatge a ERC no funciona" i ha insistit que l'única manera de canviar el 'no' dels republicans a la investidura és que el PSOE es comprometi a establir una taula de negociació per abordar el conflicte a Catalunya.





"El diàleg i la negociació no es fan per xantatge, es fa per convicció", va respondre després que el secretari d'organització del PSOE i ministre de Foment en funcions, José Luis Ábalos, digués que la investidura de Sánchez és el "pas necessari per abordar el diàleg "a Catalunya.





NOVA RONDA DE CONSULTES





Així les coses, la portaveu del PSOE al Congrés, Adriana Lastra, comença aquest dimarts 17 de desembre la ronda de reunions amb tots els partits amb representació parlamentària amb vista a la investidura del socialista Pedro Sánchez, que va ser qui va anunciar aquestes trobades després de ser designat candidat pel Rei. Lastra es reuneix amb els republicans a les 11 del matí.