Càrregues policials i crema de contenidors en els voltants del Camp Nou

Manifestants encaputxats han cremat contenidors fent fins a quatre barricades en la zona del Camp Nou, mentre es jugava el Clàssic entre el FC Barcelona i el Reial Madrid. En finalitzar el partit, el FC Barcelona ha demanat per megafonia als aficionats que surtin pels accessos de la zona nord, per l'avinguda Joan XXIII, per a evitar els disturbis.





Grups de persones han fet dues barricades en Travessera de les Corts, amb contenidors i tanques de seguretat davant els accessos 16 i 18 del camp, i des de l'interior de l'estadi, els antidisturbis disparen projectils de foam.









Altres dues barricades de contenidors són al carrer Riera Blanca, en l'encreuament entre Travessera de les Corts i Aristides Maillol.





S'han llançat llambordes als furgons antidisturbis arrencats del carrer, i s'han arrencat senyals de trànsit durant els disturbis.





També hi ha hagut càrregues en la zona de Travessera de les Corts de Barcelona, prop de l'estadi, en produir-se altercats en la zona amb grups d'encaputxats, i els antidisturbis han usat les llançadores de projectils de foam.





Els manifestants han llançat objectes contundents contra la policia i han tractat de creuar contenidors i fer barricades, i els Mossos han respost carregant i s'han produït carreres, sobre les 20.40 hores, i almenys hi ha una persona detinguda.









Fins a les 21 hores, el Sistema d'Emergències Mèdiques (Sem) ha realitzat 12 assistències sanitàries, totes de caràcter lleu, i quatre d'elles han requerit trasllat a un centre sanitari.

















Els Mossos d'Esquadra han detingut una persona per llançar una ampolla de vidre als efectius antiavalots que integren el dispositiu de seguretat a l'entorn de Camp Nou, pel partit entre el FC Barcelona i el Reial Madrid, en el marc d'un enfrontament entre radicals i manifestants de Tsunami, ha informat la policia catalana.

















Un grup d'uns 30 ultres dels Boixos Nois i independentistes convocats per Tsunami Democràtic s'han enfrontat a cops a la travessera de Gràcia de Barcelona, als voltants de Camp Nou, cap a les 19.45 hores.





Els Mossos d'Esquadra han acudit a la zona i han carregat per separar els dos grups, establint un cordó de seguretat per frenar la baralla.





Durant l'enfrontament, els manifestants han cridat 'Fora feixistes dels nostres barris' i s'han llançat llaunes de cervesa.





Tot ha passat en el marc de la trobada d'aficionats a l'altura de l'accés 18 de l'estadi, on s'han trobat els Boixos amb manifestants independentistes.





En Travessera de les Corts, a la confluència amb el carrer Arizala -on hi ha furgons antiavalots- els Mossos han desplegat un doble cordó entre els concentrats, tot i que els Boixos han marxat de el lloc davant l'arribada de la policia.





També hi ha hagut algun moment de tensió entre alguns manifestants independentistes que han criticat els Mossos, i han fet algun llançament contra la línia policial, a més de cridar: 'No us mereixeu la senyera que porteu".





MOSSOS CARREGUEN CONTRA MANIFESTANTS DE TSUNAMI





L'inici de l'altercat s'ha produït a l'altura de la sortida de vehicles de l'estadi, la número 16, quan els Mossos han tancat les barreres i hi ha hagut forcejaments per part dels manifestants per a evitar-ho i forçar l'accés.





Un doble cordó de Mossos protegia la zona després de la baralla entre grups ultres i independentistes, i en retirar la línia policial fins a l'accés de vehicles els manifestants han empès el cordó i han llançat diversos objectes, per la qual cosa els agents han començat la càrrega.





Els manifestants, que s'han quedat fora malgrat intentar evitar que es tanquessin les portes, també han arrencat senyals de trànsit del carrer.





