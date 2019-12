Barça i Madrid empaten a zero en un dels clàssics més fluixos a nivell futbolístic

El Clàssic del Camp Nou s'ha segellat amb un empat (0-0) en signar FC Barcelona i Reial Madrid les taules en un duel dels més fluixos, a nivell de futbol, dels últims anys entre dos rivals que amb prou feines van crear ocasions de gol, el que farà que aquest partit sigui més recordat pels incidents als voltants del camp que no pel futbol, el gran perdedor de la nit.













Malgrat que Piqué i Ramos van salvar els seus equips traient dues rematades a la línia de gol, tot i que Gareth Bale va marcar un gol ben anul·lat per fora de joc previ, no hi va haver molt més futbol i aquest Clàssic es va apagar amb el pas dels minuts. Barça i Madrid van signar un empat gris com gris fum es va quedar l'ambient al Camp Nou per unes barricades fora de l'estadi, on hi va haver més batalla que no a la gespa.





El Reial Madrid va jugar més que el Barça. Va tenir més pilota i va dominar més el 'tempo' de el partit, encara que això no es traduís tampoc en grans ocasions de gol. La pilota que va treure Gerard Piqué sobre la línia a rematada de Casemiro, respost pel gol salvat per Sergio Ramos a xut de Leo Messi, va ser el més perillós que es va veure al llarg del xoc.





A el Barça li va anar bé tancar-se darrere, salvaguardar en la seva defensa i sobretot en Marc-André Ter Stegen, i esperar que Leo Messi fes màgia. Però el '10' no va poder aparèixer, no va poder ser decisiu i es va confirmar el que va apuntar en una entrevista aquesta setmana; que juga més còmode al Santiago Bernabéu que no a casa.





El Camp Nou va permetre jugar el partit, tan sols hi va haver un moment de llançament de pilotes grocs a la gespa, però no hi va haver futbol. Va ser un Clàssic plàcid, net, però sense ocasions. No hi va haver cap tsunami futbolístic, en un dels duels menys vistosos que es recorden en els últims anys. I sense gols.





Malgrat que estava en joc el liderat, aquest segueix en mans del Barça però tots dos segueixen amb els mateixos punts. Una igualtat en la taula que es va traslladar a camp, amb una lleugera superioritat blanca. Zinédine Zidane va donar entrada a Rodrygo i Modric al minut 80, buscant que els seus sortissin líders de Camp Nou, però el Barça va amarrar la pilota.





L'entrada de Ansu Fati en el minut 82 tampoc va poder ser un revulsiu per als blaugranes. El jove extrem del planter tot just va rebre pilotes, i el pas dels minuts semblava segellar el pacte de l'empat. Sense ostentacions, ni floritures, ni ocasions contínues en un partit que va estar marcat en la prèvia per tot el extraesportiu i que, vist el vist, donarà més titulars polítics després del mateix.





L'aficionat blaugrana, acostumat no fa tant a un futbol ofensiu i dominador, va demanar per moments veure a aquest equip que els va meravellar. Però no va arribar. El Barça va estar més temps corrent darrere la pilota que fent-ho córrer. Jordi Alba va tenir una acció clara en el minut 41, després d'una gran passada de Leo Messi a l'esquena de la defensa blanca, però el seu xut, de primeres, va sortir creuat.





Va ser del poc que va fer el Barça per intentar guanyar el partit. Això i alguna acció que no va trobar rematador, malgrat estar ben embastada. En el Reial Madrid, tot sortia bé fins arribar a l'àrea rival, quan van ser incapaços de trobar a Karim Benzema o Gareth Bale, excepte en aquest tant anul·lat. El gal·lès, per cert, va ser qui més va rematar tot i no arribar en plena forma i malgrat la qual provocat per aquella foto amb la famosa bandera del seu país.