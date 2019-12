Només el 42% de les persones amb dolor crònic té reconegut algun grau de discapacitat

El 70 per cent de les persones amb dolor crònic declara tenir un menor rendiment en el seu treball a causa del dolor i que només el 42 per cent d'aquestes persones tenen reconegut algun grau de discapacitat, segons l'informe 2019 de l'Observatori d'Atenció al Pacient (OAP ), elaborat per la Plataforma d'Organitzacions de Pacients (POP).





Les persones amb dolor crònic és un dels col·lectius en què s'ha centrat l'estudi aquest any, a més de la infància, la joventut, dona i grans i els drets d'aquests pacients.





Durant la presentació de l'informe, que cada any recull la situació, les demandes i els interessos de les persones amb malalties cròniques a Espanya amb l'objectiu de concretar propostes de millora conjunta amb tots els agents sanitaris i socials, la directora de la POP, María Gálvez, ha indicat que l'Observatori "pretén visibilitzar i conscienciar sobre la situació d'especial vulnerabilitat que viuen els pacients amb malalties cròniques i les seves famílies".





"Amb aquest projecte volem mostrar la situació de moltes persones amb diferents patologies, generar una evidència que serveixi de palanca per millorar el seu accés a l'atenció sanitària i social en igualtat de condicions i aconseguir que les polítiques sanitàries, socials i educatives estiguin orientades a pal·liar l'impacte que té la malaltia en el seu dia a dia", ha manifestat.





L'OAP recull diversos documents amb els quals s'ha elaborat un informe conjunt, que ofereix una imatge del que és ser pacient crònic a Espanya i les barreres amb què aquestes persones es troben actualment.





En la seva intervenció, Gálvez ha destacat dades "que mostren la vulnerabilitat d'aquestes persones en l'exercici dels seus drets, l'impacte de la malaltia en l'àmbit econòmic, social, laboral i educatiu, i les dificultats que tenen, en alguns casos, per accedir a l'atenció sanitària i social que necessiten".





L'acte de presentació d'aquest informe ha estat inaugurat pel secretari general de Sanitat i Consum, Faustino Blanco, i per la presidenta de la POP, Carina Escobar.





Durant la seva intervenció, Faustino Blanco ha assegurat que participar en actes així "contribueix a desenvolupar millores dins de les administracions i a generar un canvi efectiu en la gestió de la cronicitat" a el temps que ha manifestat la necessitat que el desenvolupament del marc estratègic de la seva abordatge tingui en compte "l'efectivitat, l'eficiència, l'accessibilitat, la seguretat i l'atenció centrada en el pacient".





Així mateix, ha anunciat el projecte de creació d'un Consell Assessor de Pacients que s'espera que formi part de l'estructura del Ministeri "quan es desbloquegi aquest Govern en funcioni", amb la finalitat de "treballar més junts i coordinats i formar aliances per aconseguir un servei públic de qualitat i confiança per a tots els ciutadans".





Per la seva banda, Carina Escobar ha posat en valor la necessitat de "seguir sent el suport i l'altaveu de les demandes de tots els pacients", és vital que involucrar-se i participar de forma significativa en la formulació d'aquelles polítiques que afecten directament el pacient".





Per això, des de la POP, amb el suport de les seves entitats membre, continuaran "estenent la mà per treballar conjuntament amb l'Administració, societats científiques i tots els agents de salut, com a socis clau en l'avanç i transformació de sistema sanitari".





A LA SANITAT DEL FUTUR





Després de la presentació de l'informe, ha tingut lloc un diàleg sobre 'La sanitat del futur' que ha comptat amb la participació de la vicesecretària de l'Organització Mèdica Col·legial (OMC), Maria Rosa Arroyo, i la pacient Ruth Serrano.





Arroyo, per la seva banda, ha afirmat que "el nou model assistencial ha de respondre a les necessitats dels pacients i els professionals sanitaris han de ser conscients de l'impacte de les malalties cròniques".





En aquest sentit, Ruth Serrano ha destacat que l'atenció sanitària en un futur hauria d'aplicar veritablement el concepte 'assistència sanitària centrada en el pacient ", és a dir, que s'han de prendre les mesures necessàries i impulsar el canvi estructural que necessita el sistema per atendre la cronicitat des de la perspectiva dels pacients.





"Els pacients hem de ser informats de la nostra malaltia i tractament, participar en la presa de decisions que afecten la nostra salut i, per la seva banda, els professionals mèdics han de saber com comunicar-se amb nosaltres per fomentar una bona relació metge-pacient", ha conclòs.