Les obres a la seu de Podem podrien portar el partit davant els tribunals

S'acumulen les presumptes irregularitats al voltant del partit morat: als sobresous i factures inflades, s'afegeixen les obres sense concurs obert de la seva seu principal. Segons informa 'Vozpópuli', les obres de reforma a la seu de Podem es van realitzar sense concurs públic malgrat que la seva quantia excedia els 40.000 euros.









La llei 9/2017 estableix que si se supera aquest llindar, s'ha de fer una licitació i concurs obert per determinar l'adjudicat de la reforma. No obstant això, el partit morat no va seguir aquest procés i va encarregar la reforma a l'arquitecte Manuel Campos.





En la pròpia formació, segons les fonts consultades pel digital, assumeixen que aquesta actuació podria ser irregular i que els tribunals potser investiguin com es va finançar i es van executar les obres. "Que la justícia investigui", informen aquestes fonts internes.





LA SORTIDA DELS EXADVOCATS, EL DETONANT





Després de la sortida del partit de José Manuel Calvente Redondo i Mònica Carmon Segura, s'han anat coneixent un conjunt de casos que apunten cap a diverses irregularitats que haurien comès els morats. Primer van saltar a la llum pública els sobresous que alguns representants morats havien percebut i, més endavant, la sospita que algunes factures encarregades a empreses vinculades amb la cúpula estiguessin inflades.





En concret, el fet que Neurona Consulting, companyia d'assessorament boliviana en què Moneder figura com 'director', hagi estat agraciada amb diversos encàrrecs per part de Podem fa saltar les alarmes. Neurona està sent investigada pel Govern interí de Bolívia, i podria haver obrat com una font de finançament per a l'organització a través dels contactes de Moneder amb la república sud-americana.





De fet, alguns càrrecs del partit temen que aquest assumpte acabi davant del Tribunal de Comptes. L'organisme auditor podria analitzar meticulosament els comptes de Podem per esbrinar si part del seu finançament procedeix de l'estranger, una cosa rotundament prohibit per la llei de finançament de partits polítics.