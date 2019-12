El tribunal de la UE declara que Junqueras tenia immunitat quan va ser triat eurodiputat

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha sentenciat que Oriol Junqueras té immunitat com a eurodiputat. Segons el raonament del tribunal, el líder d'ERC gaudeix d'aquest estatus des del moment en va ser elegit com a eurodiputat en les passades eleccions europees de maig de 2019.





No obstant això, aquesta sentència no afecta de cap manera a la condemna per sedició que compleix el polític, sinó que només concerneix a la seva condició com a eurodiputat.





La resolució respon a les qüestions prejudicials plantejades pel Tribunal Suprem a petició dels advocats de Junqueras, que van demanar aquesta consulta en un recurs de súplica contra la decisió de l'alt tribunal de no donar-li permís per a anar a acatar la Constitució davant la Junta Electoral Central i així accedir a la condició plena d'eurodiputat. Segons el tribunal, el líder d'ERC hauria d'haver gaudit d'immunitat per a recollir la seva acta al Parlament Europeu.





La sentència dictada per la Gran Sala del Tribunal, composta per quinze jutges que no emeten vots particulars, entre ells l'espanyola Rosario Silva de Lapuerta, ha estat llegida pel president de la cort europea, el belga Koen Lenaerts.





Llegeix la sentència completa a continuació: