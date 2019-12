​El Govern britànic rebutja un altre referèndum a Escòcia

El Govern del Regne Unit ha rebutjat la petició de la ministra principal d'Escòcia, Nicola Sturgeon, de dur a terme un nou referèndum independentista, per considerar que "seria una distracció perjudicial". "Volem que el 2020 sigui un any d'oportunitat, creixement i unitat per a Escòcia, no de més divisió", ha afirmat.













Sturgeon ha sol·licitat formalment aquest dijous la cessió de competències per convocar aquesta nova consulta. La líder escocesa al·lega que l'escenari ha canviat des del referèndum del 2014, perquè en el termini de poc més d'un mes el Regne Unit abandonarà la Unió Europea.





En una nota que acompanya l'agenda legislativa del Govern de Boris Johnson, l'executiu ha rebutjat la proposta de Sturgeon, entre altres raons, perquè aombraria el "resultat decisiu" del 2014, quan una majoria dels escocesos es van pronunciar en contra de la secessió.





"Es va prometre al poble d'Escòcia que seria una votació única en una generació", ha afirmat el Govern, que ha reiterat la seva promesa d'invertir per afavorir el creixement econòmic i la creació d'ocupació també en territori escocès. "Ser part del Regne Unit suposa gairebé 2.000 lliures a l'any per persona a Escòcia", ha esgrimit.





Així mateix, ha recordat que Escòcia exporta el 60 per cent dels seus productes cap al Regne Unit, fins al punt que el volum comercial intern "és gairebé quatre vegades més" al de la Unió Europea.