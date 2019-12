Puigdemont i Comín inicien els tràmits al Parlament Europeu per a ser eurodiputats

L'expresident Carles Puigdemont i l'exconseller Toni Comín, tots dos fugats a Bèlgica, han acudit el matí d'aquest divendres a el Parlament Europeu per iniciar el tràmit per esdevenir eurodiputats. De moment, ambdós han estat únicament acreditats com a visitants a l'institució europea. "És una gran victòria per a Europa", ha assenyalat Puigdemont a l'entrada de Parlament Europeu.









El Tribunal General de la Unió Europea ha anul·lat aquest divendres l'acte pel qual el juliol passat va desestimar l'aplicació de mesures cautelars que hagués permès a l'expresident de Catalunya Carles Puigdemont i l'exconseller Toni Comín ocupar un escó com eurodiputats en l'inici de sessions de la nova Eurocambra el passat 2 de juliol a Estrasburg (França).





ELS SEGÜENTS PASSOS





Ara tant Comín com Puigdemont hauran de completar els tràmits administratius i signar una declaració d'interessos financers i una altra d'incompatibilitats, atès que no podran compatibilitzar el càrrec de diputats autonòmics amb el d'eurodiputats.





Tanmateix, roman el dubte de si és una exigència "sine qua non" que ambdós polítics jurin el càrrec en territori espanyol com a requisit previ del dret intern per recollir el seu acta. Des del punt de vista del dret electoral, cada Estat membre pot establir les seves exigències i, per tant, Puigdemont i Comín haurien de formalitzar aquest tràmit per a convertir-se en eurodiputats.





Les dades seran verificades per la comissió europarlamentària d'Assumptes Jurídics i si es conclou el procés en els terminis habituals tindran la seva acreditació definitiva al gener, la qual cosa els permetria ocupar el seu escó en el ple de l'Eurocambra que arrencarà el 13 de gener a Estrasburg (França).





El president del Parlament europeu, David Sassoli, va anunciar el dijous que esperava un informe dels serveis jurídics per a veure com traslladar a la "composició" de la Cambra la sentència del Tribunal de Justícia de la UE que reconeix la immunitat com a parlamentari del líder d'ERC, Oriol Junqueras, quan estava sent jutjat i pesava sobre ell una mesura de presó preventiva.





Encara que s'esperava que el dictamen legal estigués ja redactat aquest divendres, les fonts consultades per Europa Press apunten que es retardarà encara dies, però confirmen que el sentit de l'informe els reconeixerà com a eurodiputats i que el servei legal ha donat llum verda al fet que s'iniciï la seva acreditació.