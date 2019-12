Barcelona avala la ZBE sense vots en contra a pocs dies de la seva entrada en vigor

El ple de Barcelona ha avalat aquest divendres la Zona de Baixes Emissions (ZBE) pocs dies abans que entri en vigor (l'1 de gener de 2020) amb el vot favorable de Govern municipal de comuns i PSC, ERC i JxCat, mentre que Cs, PP i BCN Canvi s'han abstingut.





El regidor d'Emergència Climàtica i Transició Energètica, Eloi Badia, ha assegurat que la ZBE permetrà reduir en un 15% els nivells de NO2: "Hem d'avançar cap a una ciutat saludable i un nou urbanisme que posi als veïns al centre".





Max Zañartu (ERC) ha assegurat que el seu és un "sí crític", i ha advertit que l'ordenança pot portar a una simple renovació de parc automobilístic de la ciutat, i ha dit que si no hi ha més restriccions, l'únic que es farà és promoure que la gent es canviï el cotxe.









La líder de JxCat a Barcelona, Elsa Artadi, ha celebrat que es puguin prendre mesures "valentes", i ha destacat la necessitat de fer una avaluació per poder guiar les decisions que es prenguin a partir d'ara.





La restricció dels vehicles més contaminants es farà de dilluns a divendres, dies laborables, entre les 7 i les 20 hores, i la ZBE estableix una àrea de 95 quilòmetres quadrats que inclou els municipis barcelonins, totalment o parcialment, de Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat i Sant Adrià Besòs.





MÉS "FLEXIBILITAT" PER ALS AFECTATS





El regidor de Cs, Celestino Corbacho, ha demanat "més flexibilitat" per als ciutadans afectats per les restriccions, així com per a aquelles persones que viuen a l'entorn de Barcelona, tenen cotxes contaminants i necessiten desplaçar-se a la capital catalana.





Óscar Ramírez (PP) ha alertat que la ZBE s'implantarà de manera "precipitada", i Eva Parera (BCN Canvi) ha criticat que la mesura afecta els ciutadans amb rendes baixes, que no es podran canviar el cotxe.





SANCIONS I SEGUIMENT





L'ordenança aprovada inclou la proposta d'ERC perquè les persones que acreditin uns ingressos econòmics inferiors a l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (Iprem) --de 537 euros a el mes en 2018-- més un 10% i que necessitin el seu vehicle de manera "indispensable" per treballar podran beneficiar-se d'un any de moratòria en la ZBE.





També s'ha ampliat el llistat i tipus de vehicles que presenten serveis "singulars", com blindats, vehicles taller i laboratori, adaptats a la venda i exposició de llibres, condicionats per a la venda d'articles, grues d'arrossegament o elevació, i vehicles per fires i formigoneres, entre d'altres.





Les sancions seran de 100 euros les lleus, de 200 a les greus i de 500 les molt greus, i s'inclou un criteri de reiteració de 90 minuts, i qualsevol cotxe sancionat que després de 90 minuts segueixi circulant per la ZBE pot tornar a ser multat , encara que es preveu que persones amb mobilitat reduïda, malalties i en tractament mèdic diari puguin circular sense restricció.





L'Ajuntament ha dissenyat amb experts i científics una metodologia d'anàlisi i seguiment de la mesura juntament amb altres administracions, que es realitzarà a través de resultats d'estacions de vigilància i control i altres indicadors de mobilitat i de campanyes de mesura que es faran periòdicament a la ciutat.