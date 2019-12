Volkswagen paga una multa de 77 milions a Austràlia pel cas del programari

El Tribunal Federal d'Austràlia ha imposat una multa de 125 milions de dòlars australians (77 milions d'euros al canvi actual) a fabricant alemany de vehicles Volkswagen per incomplir la normativa de país pel que fa a les emissions dels vehicles dièsel.













Segons ha informat en un comunicat la Comissió Australiana de Competència i Consumidors (ACCC, per les sigles en anglès), aquesta sanció suposa la més alta imposada a la història per dit Tribunal per incompliment de la Llei Australiana del Consumidor.





L'ACCC va explicar que la companyia automobilística va admetre que en sol·licitar l'autorització per a la importació de més de 57.000 vehicles a Austràlia, entre 2011 i 2015, no va revelar al Govern australià l'existència d'un programari amb dos modes de funcionament.





La Comissió va destacar que Volkswagen va reconèixer que quan el programari identificava que el vehicle estava sent objecte de proves en laboratori canviava a una manera amb menors emissions d'òxids de nitrogen (NOx). No obstant això, en condicions d'ús normal per carretera s'activava una manera amb més emissions de NOx.





"La conducta de Volkswagen va ser descarada i deliberada. Aquesta sanció reflecteix una tendència de sancions cada vegada més altes per les infraccions de la llei de consum australiana", va explicar el president d'ACCC, Rod Sims.





Així mateix, el directiu va assenyalar que el programari de Volkswagen va fer que els vehicles de la companyia utilitzessin dues maneres de conducció, un dissenyat per superar els tests d'emissions i un altre per a ús normal que produïa majors emissions.