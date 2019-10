El judici del cas Volkswagen a Espanya queda fixat per per al 17 de febrer

El jutjat del Mercantil número 1 de Madrid ha fixat per al 17 de febrer la vista oral del judici del cas de les emissions contaminants de Volkswagen, conegut com Dieselgate, segons ha informat avui l'Organització de Consumidors i Usuaris, que va presentar la demanda col·lectiva en defensa de més de 7.500 consumidors afectats.









L'acció judicial es va iniciar al juny de 2017 després d'un intent fallit de conciliació, que va obligar a l'associació a acudir als tribunals. En aquesta demanda l'organització exigeix més de 22 milions d'euros en indemnitzacions en concepte de danys i perjudicis, al voltant de 3.000 euros per persona afectada.





Dos anys després que l'OCU presentés la seva demanda col·lectiva i després de diversos incidents processals, les dues parts han acudit davant del jutge en l'audiència prèvia del procediment.





En la mateixa ha quedat de manifest un cop més la negativa per part de Volkswagen a arribar a un acord que posés fi al procés, per això i després de resoldre una sèrie de qüestions prèvies i admetre una sèrie de proves, el jutge ha assenyalat la data del pròxim 17 de febrer de 2020 per la celebració de la vista oral.





L'OCU vol denunciar el "diferent tractament que ha emprat Volkswagen amb els afectats".





"Mentre indemnitza als consumidors americans, o arriba a acords a Austràlia, manté una actitud molt diferent a Europa, on obliga a milers de consumidors a acudir als tribunals", afegeix l'OCU.