'Sorpasso' de l'economia madrilenya a la catalana

El fort desgast que per a l'economia catalana ha tingut la deriva independentista ha provocat que Catalunya ja no sigui la primera potència econòmica d'Espanya.





El PIB de la Comunitat de Madrid va arribar als 230.794.000 d'euros el 2018, per sobre del volum que va registrar el de Catalunya, on es va situar en 228.682.000 d'euros l'any passat, de manera que l'economia madrilenya torna a superar a l'economia catalana, després que ja ho fes durant els anys de la crisi 2012 i 2013, segons la revisió de la comptabilitat regional publicada aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).





D'aquesta manera, la Comunitat de Madrid representa el 19,2% del PIB nacional, per sobre del 19% que suposa el PIB català, que ha anat perdent pes en el conjunt de l'economia nacional des de l'any 2000, just el contrari que l'evolució de Madrid. Així, el 2000, l'economia catalana representava el 18,9% del PIB nacional, davant el 17,7% de Madrid. En la mateixa línia, el 2010 Catalunya 'pesava' el 18,8% de la riquesa nacional, també per davant del pes de Madrid (18,4%).





A més de l'any 2018, la Comunitat de Madrid ha donat el 'sorpasso' a Catalunya en dos exercicis més des de l'any 2000: 2012 i 2013, els pitjors anys de la crisi econòmica. En concret, el PIB de Madrid es va situar en el 18,9% de la riquesa nacional els dos anys, superior al 18,8% en el cas de Catalunya.





EL DESGAST DEL PROCÉS





La dada de 2018 és consistent amb el creixement econòmic més gran que ha vingut registrat Madrid en comparació amb Catalunya. Així, el 2016 va créixer un 3,6%, per sobre del 3,4% de Catalunya; mentre que el 2017, l'any de la celebració del referèndum il·legal a Catalunya, Madrid ha repuntat un 3,9% i l'economia catalana només ho va fer un 2,5%. Aquesta diferència a favor de la Comunitat de Madrid també es va observar en 2018: 3,1% davant el 2,2% de Catalunya.





La crisi institucional i la incertesa han fet "efecte" a la competitivitat de Catalunya, al ressentir el creixement, la inversió estrangera i el clima empresarial, i adverteix que la situació podria "enquistar", segons l''Informe de la competitivitat Regional a Espanya 2019', editat pel Consell General d'Economistes (CGE) i presentat a inicis de desembre.





El director tècnic de l'Índex de Competitivitat Regional (ICREG), José Carlos Sánchez de la Vega, assenyalava sobre Catalunya que el clima de crisi institucional i la "creixent incertesa" comencen a fer "mossa" en la competitivitat de la regió, ja que tant el creixement econòmic, com la inversió estrangera o el clima empresarial comencen a ressentir-se, si bé els indicadors empleats de l'any 2018 no reflecteixen els recents episodis registrats arran de la sentència de Tribunal Suprem.