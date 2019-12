Entra en vigor la ZBE: podré circular per Barcelona i la seva àrea metropolitana?

A partir de l'1 de gener de 2020 la circulació a Barcelona i la seva àrea metoepolitana va canviar. La entreda en vigor de la la Zona de Baixes Emissions restrigirá el trànsit per a molts vehicles.









El web informativa i de registre metropolità zbe.barcelona ja ha registrat gairebé 3.000 vehicles als quals no els correspon distintiu ambiental de la DGT per poder sol·licitar i tramitar les autoritzacions corresponents per a accedir i circular dins de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) a partir d'l'1 de gener de 2020.





L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) va crear i va activar aquesta plataforma tecnològica el passat 15 de novembre per oferir informació sobre la ZBE i permetre el registre als ciutadans , i està tenint més de 20.000 visites setmanals i 8.000 consultes en el cercador de matrícules.





A partir del 15 de desembre, l'AMB i l'Ajuntament de Barcelona han establert dues vies més per gestionar l'alta a l'registre: de manera presencial a la seu de l'AMB i per correu postal.

Els vehicles que no disposin d'etiqueta ambiental de la DGT i que, per tant, estiguin afectats per les restriccions de circulació a la ZBE Rondes de Barcelona, podran accedir a un màxim de 10 autoritzacions diàries a l'any: tindran un cost de dos euros per dia, amb bonificacions per a les rendes més baixes.





La mesura també preveu que els titulars de vehicles estrangers que tinguin pensat transitar per l'àrea restringida paguin cinc euros per donar-se d'alta a la base de dades de Registre Metropolità i comprovar si compleixen les condicions (en el cas que no ho facin també pagaran dos euros per dia).





També hi haurà vehicles que estan exempts de pagar la taxa però que sí s'han d'inscriure al Registre metropolità per evitar que els arribin sancions: són els vehicles PMR (per a persones de mobilitat reduïda), els vehicles de serveis, i autoritzacions temporals per pagar activitats o vehicles especials.





CONTROL MITJANÇANT CAMBRES





El control de la ZBE Rondes BCN es farà automàticament mitjançant càmeres a través d'una plataforma gestionada per l'AMB i l'Ajuntament de Barcelona que prendrà fotos dels vehicles, ha de comprovar si tenen l'etiqueta i es verificarà mitjançant la base de dades: el resultat es enviarà als consistoris, que seran els encarregats de posar la sanció, si cal.





Actualment s'estan instal·lant més de 120 càmeres que estaran repartides per tot el territori --exceptuant les rondes, per les quals es podrà circular libremente--, i l'Ajuntament de Barcelona està en procés d'instal·lació de 20 punts de control i 66 càmeres que es farà durant el 2019 i el 2020.





A la resta de municipis metropolitans de la ZBE -L'Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat i Sant Adrià de Besòs-- també s'està realitzant el desplegament de càmeres: actualment hi ha unes 30 operatives en fase de proves i 30 més estan en procés de contractació amb la previsió d'instal·lar-les a finals de 2019 o inicis de 2020.

El ple municipal de Barcelona va aprovar definitivament l'ordenança de la ZBE Rondes BCN ia partir d'ara s'anirà aprovant de forma definitiva en els altres quatre municipis metropolitans; després de l'aprovació es desplegaran tots els mecanismes jurídics i tècnics per a la seva posada en marxa, ha confirmat el director de serveis de mobilitat sostenible de l'AMB, Carles Conill.





Només podran circular per la ZBE els cotxes als quals els correspon el distintiu ambiental de la DGT i els vehicles sense etiqueta pagaran dos euros previ registre i autorització, fins a un màxim de 10 dies a l'any, si volen circular de dilluns a divendres laborable entre les 7 i les 20 hores.





L'AMB destaca tres iniciatives com a alternativa a l'cotxe privat: la T-verd metropolitana, que premia els ciutadans dels 36 municipis metropolitans que canviïn definitivament els cotxes més contaminants; la tarifa metropolitana que permet que tots els desplaçaments que tinguin origen i destinació en un dels 36 municipis es puguin fer amb títols d'una zona, i l'opció 'park & ride', per als que no puguin desprendre del seu vehicle.





SANCIONS I MORATÒRIES





Les furgonetes i camions més contaminants tindran una moratòria d'un any per circular per la zona de Baixes Emissions de l'àmbit de les rondes de Barcelona. Aquesta moratòria afectarà els vehicles professionals de transport de mercaderies -Categories N1, N2 i N3- i de persones de més de vuit places a més de l'conductor -M2 i M3, amb una mesura que preveuen que provoqui que 50.000 vehicles deixin de circular per la ZBE i que en quatre anys la reducció pugi a 125.000 vehicles.





Els vehicles contaminants que sí quedaran afectats per les restriccions -com els turismos- podran circular per la ZBE deu dies a l'any, i les infraccions començaran a sancionar a l'abril, amb quantitats que oscil·laran entre els 200 i els 1.800 euros, en funció de l'tipus de vehicle i de la gravetat de l'incompliment i amb increments de l'30% per reincidència, segons la proposta d'ordenança.





"Els tres primers mesos no s'aplicaran sancions, només avisos, els vehicles professionals tindran un any de moratòria, i s'establiran fins a un màxim de deu dies d'autorització per circular", va assegurar l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.