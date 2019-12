El Papa defensa la seva reforma de l'Església i adverteix de la rigidesa de la Cúria Romana

El Papa Francisco defensa la necessitat de "canviar la mentalitat pastoral" a l'Església i va defensar l'aplicació de les seves reformes, advertint dels perills de la "rigidesa".





En un missatge nadalenc a la jerarquia eclesiàstica, el Pontífex recordo una entrevista amb l'arquebisbe de Milà, el cardenal Carlo Maria Martini, publicada dies abans de la seva mort el 2012: "L'Església té un retard de dos-cents anys. Per què no agitar? Tenim por? ¿por en lloc de valor? No obstant això, el fonament de l'Església és la fe".









Sobre l'aplicació de la reforma a la Cúria Romana, el Papa va argumentar que "mai ha presumit fer com si no hagués existit abans", considerant que "per contra, pretén valorar tot el que s'ha fet en la complexa història de la Cúria".





No obstant això, ha assenyalat, "la memòria no és estàtica, és dinàmica, per la seva naturalesa implica moviment" i que "tot això té una importància particular en aquest temps, perquè no estem vivint simplement en una època de canvi, sinó un canvi d'època".





Segons Francesc, "l'actitud sana" és "deixar-se interpellar pels desafiaments del temps present", amb discerniment i valentia, en lloc de deixar-se seduir per la còmoda inèrcia de deixar-ho tot com està".





El Papa argentí va recordar una de les famoses frases de la novella italiana "Il Gattopardo", de Giuseppe Tomasi di Lampedusa: "Tot ha de canviar perquè tot segueixi com està".





Als cardenals i als membres de la Cúria reunits a la Sala Clementina del palau apostòlic, Francisco els va indicar també que, per exemple, en les grans ciutats, l'Església necessita "altres mapes, altres paradigmes que ajudin a reposicionar les maneres de pensar i les actituds".





"Ja no estem en el cristianisme. Avui dia no som els únics que produïm cultura, ni els primers ni els més escoltats", ha advertit.





Després va demanar "un canvi de mentalitat pastoral", explicant que la fe -especialment a Europa, però també en gran part d'Occident "ja no és una pressuposició òbvia de la vida collectiva", fins i tot dient que "sovint es nega, es ridiculitza, es margina i es ridiculitza".





Segons el Papa, "cal advertir de la temptació d'assumir una actitud de rigidesa", en referència a algunes posicions dels membres de l'Església contra qualsevol mena de canvi.





"La rigidesa que prové de la por a canvi i que acaba per estendre amb límits i obstacles el terreny del bé comú, convertint-lo en un camp minat d'incomunicació i odi", va dir.





Francisco va expressar el seu desig que la Cúria Romana no sigui un "cos desconnectat de la realitat", que no sigui "un edifici o un armari ple de roba que es posa per justificar el canvi".





També va destacar la tasca del Dicasteri per al Servei de Desenvolupament Humà Integral, considerant que "l'Església està cridada a recordar a tots que no només es tracta de qüestions socials o migratòries, sinó de persones, germans i germanes, que avui són el símbol de tots els descartats en la societat globalitzada".





"[L'Església] està cridada a donar testimoni que per a Déu ningú és 'estrany' o 'exclòs'. Està cridat a despertar les consciències adormides en la indiferència a la realitat de la Mar Mediterrània, que s'ha convertit per a molts, massa, en un cementiri", va dir.