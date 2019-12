Un estudi relaciona els edulcorants artificials amb l'augment de pes i la diabetis tipus 2

Els edulcorants artificials podrien portar a les persones a augmentar de pes i posar-les en risc de diabetis tipus 2, segons els investigadors.





L'equip va arribar a aquesta conclusió després de revisar l'evidència existent de l'última dècada sobre el que també es coneix com a edulcorants no nutritius (NNS, per les sigles en anglès).









Aquests productes es guanyen el seu nom pel fet que no contenen vitamines ni minerals, el que significa que no tenen cap benefici nutricional, i poden contenir zero o baixos nivells de calories.





En les últimes tres dècades, hi ha hagut un augment en l'ús d'edulcorants artificials, segons els investigadors. Entre 2000 i 2012, l'ús entre els nens va augmentar en 200 per cent i en 54 per cent entre els adults, i s'espera que el mercat augmenti a $ 2.2 mil milions per al 2020.





L'American Heart Association diu que els NNS són "una forma de limitar les calories i aconseguir o mantenir un pes saludable".





"Quan s'utilitzen per substituir aliments i begudes amb sucres afegits, poden ajudar a les persones amb diabetis a controlar els nivells de glucosa a la sang". Per exemple, canviar un refresc ple de calories per un refresc 'light' és una forma de no augmentar els nivells de glucosa a la sang mentre es satisfà als llaminers", afirma l'organització de salut.





AUGMENT DE PES





L'autor principal, el professor Peter Clifton, expert en obesitat, nutrició i diabetis de la Universitat d'Austràlia de sud, assenyala que l'equip va trobar una relació entre els edulcorants i l'augment de pes i la diabetis tipus 2.





No obstant això, Clifton i els seus col·legues van concloure que es necessiten més estudis a llarg termini sobre els edulcorants per "arribar a una conclusió ferma" sobre el seu paper en el control del sucre a la sang.





En un dels treballs que el seu equip va utilitzar en la seva revisió van participar 5.158 adults que van ser estudiats durant set o vuit anys. Els investigadors van trobar que les persones que consumien edulcorants artificials al mínim dues vegades al dia eren més propenses a augmentar de pes que les que mai ho feien.





Clifton diu que el problema podria ser en part conductual. Els edulcorants poden ser una eina útil per a la pèrdua de pes si s'usen correctament amb una dieta controlada. Però assenyala que la gent que fa servir edulcorants amb freqüència segueix menjant sucre i podria sentir que se sent més lliure per consumir i acabar fent-ho en excés.





Diu que els edulcorants no fan que la gent deixi de tenir gust d'aliments dolços. "No hi ha solucions simples", va dir.





DIABETIS TIPUS 2





Els científics també van trobar estudis amb animals que indiquen que aquests productes poden canviar el microbioma intestinal o la composició dels bacteris.





"Els edulcorants artificials també canvien els bacteris intestinals, el que pot conduir a un augment de pes i al risc de diabetis tipus 2", indica Clifton.





"Una millor opció que els edulcorants baixos en calories és seguir una dieta saludable, amb una gran grans sencers, lactis, marisc, llegums, verdures i fruites i aigua corrent".





Clifton assenyala a 'Newsweek' que l'estudi és limitat perquè es basava en estudis d'observació, que només poden mostrar associacions entre factors, "de manera que no es poden fer conclusions fermes, els estudis d'intervenció no són nombrosos i no són en absolut concloents".





"Les associacions amb la diabetis tipus 2 són realment inexplicables mecànicament", adverteix.