Tres detinguts a Barcelona per estafar amb falsos premis de loteria

Els Mossos d'Esquadra van detenir el 13 de desembre a Barcelona a una dona i dos homes, una mare i dos fills de 55, 33 i 20 anys respectivament, per estafar 28.290 euros pel mètode del 'tocomocho', amb falsos premis de loteria .

















En un comunicat aquest diumenge, la policia catalana ha informat que se'ls considera autors de sis estafes i diversos furts, i que van iniciar la investigació al febrer, quan van tenir coneixement de diverses persones estafades sota un mateix patró.





Els detinguts seleccionaven com a víctimes a dones d'origen sud-americà i d'edat avançada: un dels homes s'acostava a la víctima i li demanava diners com a aval per cobrar un premi d'un suposat bitllet de loteria premiat, ja que no ho podia fer de manera ordinària per trobar-se en situació irregular al país.





La dona feia una crida a el tercer membre de el grup, que es feia passar per un treballador de l'administració de loteries i corroborava que el bitllet estava premiat, després del que la víctima retirava diners d'una entitat bancària o anava al seu domicili i lliurava diners o joies als estafadors, mentre ells robaven pertinences de la víctima.





El 13 de desembre van localitzar i van detenir els tres autors de les estafes, van intervenir bitllets de loteria i diners en efectiu, i en el domicili dels detinguts van trobar joies sostretes i 1.750 euros en efectiu.





El 16 de desembre els tres detinguts van passar a disposició judicial i el jutge va decretar llibertat amb càrrecs.