La fiscal general de l'Estat té els dies comptats en el càrrec

Podem va ser la primera formació política que va demanar un canvi en la fiscalia general de l'estat, però ja sobre la taula el PSOE ofereix a ERCque aquest canvi es produeixi un cop facilitada la investidura de Pedro Sánchez.













Al novembre els fiscals donaven ja per per feta la sortida de l'actual fiscal general de l'Estat, María José Segarra,amb l'arribada de Podem al Govern de coalició rubicat per Pedro Sánchez i Pablo Iglesias.





La "independència" demostrada per Segarra en la causa sobre el Procés jutjada pel Tribunal Suprem, que va acabar amb una condemna per sedició per als líders independentistes sospiten que el pacte de Sánchez amb Iglesias portarà amb si l'elecció d'un nou fiscal general més permeable als desitjos del nou Executiu, que permeti un acostament amb els independentistes.





En atenció a l'article 31 de l'Estatut Orgànic del ministeri fiscal Segarra es troba actualment en funcions. I segons la llei que regula l'Estatut Orgànic del ministeri fiscal, a la Fiscalia regeix "el principi d'imparcialitat" pel qual els fiscals actuen "amb plena objectivitat i independència en defensa dels interessos que li estiguin encomanats". El Govern pot "interessar" del fiscal general de l'Estat que "promogui davant els tribunals" actuacions en "defensa de l'interès públic", tot i que és el fiscal qui decideix sobre la "viabilitat o procedència" de la petició després de pronunciar-se la Junta de Fiscals de Sala del Suprem.





SEGARRA VA MANTENIR LA INDEPENDÈNCIA DAVANT EL PSOE





Segarra va arribar a l'càrrec només uns mesos abans que la Fiscalia presentés l'informe d'acusació per al judici sobre el cop d'l'1-O. Lluny d'imposar el criteri de l'Executiu del PSOE, que sí que va recollir l'Advocacia de l'Estat i que va comportar el cessament de l'advocat de l'Estat, Edmundo Bal, Segarra va mantenir la fermesa mostrada pels fiscals Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Jaume Bru i Fidel Cadena per acusar els processats d'un delicte de rebel·lió. La seva decisió no va agradar a la Moncloa.





El possible relleu de María José Segarra com a fiscal general de l'Estat ha format part de les converses que estan mantenint el PSOE i ERC per a la investidura de Pere Sánchez. I un dels arguments que ha posat damunt de la taula és un canvi en la Fiscalia General de l'Estat.





El PSOE ha obert la porta al canvi en la Fiscalia, que pot ser determinant després de la decisió de Tribunal de Luxemburg sobre la immunitat de Junqueras com a eurodiputat. En aquest sentit, el PSOE està constrenyent a ERC perquè faciliti la investidura de Sánchez el més aviat possible. El Govern només pot fer el nomenament en plenitud de funcions.





La sentència de Tribunal de Justícia de la Unió Europea a favor dels Junqueras pot obrir un nou front entre el Govern i la Fiscalia en els propers dies. La decisió ha estimat que l'ex vicepresident de la Generalitat gaudia d'immunitat parlamentària després de ser elegit eurodiputat el 26 de maig. Però la Fiscalia de l'Tribunal Suprem s'ha oposat a l'excarceració Junqueras. El Ministeri Públic afirma que "Oriol Junqueras no està actualment subjecte a mesura cautelar alguna" perquè ja està condemnat. I sol·licita "l'execució immediata" de la pena d'inhabilitació com a eurodiputat i que es comuniqui la seva decisió "al més aviat possible a el Parlament Europeu.





En plena campanya electoral, Sánchez va insinuar que el Govern controlava a l'Ministeri Públic per portar a Carles Puigdemont a Espanya. L'afirmació va obligar a la Fiscalia a sortir en defensa de la seva independència. I Sánchez va acabar demanant perdó.