CaixaBank i l'Organització Interprofessional del Vi d'Espanya renoven l'acord per impulsar el sector vitivinícola

CaixaBank ha renovat el seu acord de collaboració amb l'Organització Interprofessional del Vi d'Espanya (OIVE) amb l'objectiu de continuar treballant conjuntament per a impulsar la competitivitat del sector vitivinícola espanyol. L'entitat financera articula el suport a l’OIVE a través de la seva línia de negoci AgroBank, amb la qual lidera el negoci amb el sector agroalimentari a Espanya.





La renovació de l'acord ha estat a càrrec del director general de CaixaBank, Juan Antonio Alcaraz, i del president de l'Organització Interprofessional del Vi d'Espanya (OIVE), Ángel Villafranca. Aquesta collaboració posa de manifest el compromís compartit entre AgroBank i l'Organització Interprofessional del Vi d'Espanya per l'impuls de l'activitat econòmica i el suport a les necessitats particulars del sector vitivinícola. El conveni contempla la posada en marxa d'accions i activitats conjuntes dirigides al collectiu professional vinculat al sector, des de la publicació d'estudis, fins a la celebració de jornades sectorials o activitats de promoció exterior.





Àngel Villafranca, president de OIVE, i Juan Antonio Alcaraz, director general de CaixaBank





A més, des de l'entitat financera es posen a la disposició del sector una cartera específica de productes i un ampli ventall de serveis. CaixaBank oferirà atenció personalitzada a tots els associats a través de les 1.000 oficines d’AgroBank i de l'equip especialitzat integrat per 3.000 gestors formats en el negoci agrari.





AgroBank, líder del sector





En els seus cinc anys de vida, AgroBank, la línia de negoci de CaixaBank dirigida al sector agrari, ha consolidat el seu lideratge en aquest segment i té com a clients a un de cada quatre agricultors espanyols. La proposta de valor d’AgroBank combina el desenvolupament dels millors productes i serveis adaptats a les peculiaritats dels agricultors, ramaders o cooperativistes, juntament amb un assessorament pròxim i integral, no només amb el suport financer sinó també des de la planificació conjunta, l'ajuda a la formació i l'especialització per a oferir un servei realment útil.





AgroBank compta amb gairebé 1.000 oficines pròpies, 3.000 professionals amb un alt coneixement del sector i duu a terme accions d'impuls al sector, com a jornades tècniques o signatura d'acords amb organitzacions de rellevància. A més, a través de la Càtedra AgroBank sobre Qualitat i Innovació en el sector Agroalimentari, al costat de la Universitat de Lleida, desenvolupa accions com el premi a la millor tesi doctoral, seminaris i cursos específics. Donada la vocació internacional del sector, AgroBank disposa d'un conjunt de solucions que faciliten el desenvolupament de relacions comercials amb qualsevol lloc del món.





CaixaBank fomenta el finançament responsable i sostenible com una de les seves línies d'acció prioritàries en matèria de banca socialment responsable. En aquest sentit, CaixaBank disposa de línies de finançament específiques per a impulsar projectes que ajudin a combatre el canvi climàtic, com l'eficiència energètica o l'agricultura ecològica, buscant oportunitats a favor de la salut del planeta. Amb aquesta mena de finançaments CaixaBank contribueix als Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides.





Organització Interprofessional del Vi d'Espanya





La Interprofessional del Vi d'Espanya (OIVE) és una organització sense ànim de lucre que agrupa les entitats representatives de la cadena de valor del sector vitivinícola espanyol. OIVE va ser reconeguda pel Ministeri d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Ambient (MAPAMA), a través de l'Ordre AAA/2502/2014, i es va constituir com un instrument al servei del sector per a atallar les seves febleses a través de la unió i treball conjunt dels diferents agents que la formen.





El passat 1 agost va entrar en vigor una nova Extensió de Norma a través de l'Ordre AAA/806/2019, per la qual s'estén l'Acord de l'Organització Interprofessional del Vi d'Espanya, al conjunt del sector i es fixa l'aportació econòmica obligatòria, per a realitzar activitats de promoció i informació del sector vitivinícola i els seus productes, intelligència econòmica, vertebració Sectorial, recerca, desenvolupament, innovació tecnològica i estudis, durant les campanyes 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024.